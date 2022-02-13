«الإفتاء» توصي بصيام الأيام البيض من شهر رجب.. تعرف على فضلها

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، صورة توصي فيها المتابعين بصيام الأيام البيض، وكتبت دار الإفتاء «احرصوا على صيام الأيام البض من شهر رجب»، موضحة أن هذه الأيام هي:

الأيام البيض من شهر رجب

ـ يوم الاثنين 13 رجب الموافق 14/2/2022

ـ الثلاثاء 14 رجب الموافق 15/2/2022

ـ الأربعاء 15 رجب الموافق 16/2/2022

صيام الأيام البيض

وكانت دار الإفتاء قد بينت في وقت سابق عبر موقعها الالكتروني أن الأيام البض حددها رسول في الحديث الشرف: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»، وسَمَّى النبي صلى الله عليه وسلم الأيام البيضَ بالغُرِّ فقال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ»؛ أَي الْبِيض رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.

فضل صيام الأيام البيض

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فضل صيام الثلاثة أيام البيض عظيم فقد قال رسول الله: «إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة»، وجاء في الصحيحين أيضا: عن هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل النوم».

سبب تسمية الأيام البيض

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأيام أطلق عليها هذا الاسم، لأنها تكون مضيئة بطلوع البدر واكتماله، وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام الأيام البيض، لورود الأحاديث النبويّة التي تحثّ على صيام هذه الأيام، وعلى الأسلم أن يستغل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عندما يوصي أصحابه بشيء إنما يقصد أن يعلم أمته.