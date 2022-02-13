دار الإفتاء تحدد 4 فئات لا يجوز للسلم خيانتهم.. وأزهري يكشف السبب

انطلاقا من دورها في نشر تعاليم الدين الإسلامي، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك 4 فئات على المسلم أن لا يخونهم، هي «ربك ـ رسولك ـ دينك ـ وطنك».

خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله تعالي يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ)، وهذا تحذير من الله تعالى بأنه لا يجوز للمسلم أن يخونه سبحانه وتعالى ورسوله، مشيرا إلى أن خيانة الله تعالى تكون من خلال فعل ما حرمه الله وارتكاب المعاصي، كما تكون خيانة العبد لربه من خلال عدم فعل ما أمره به من صلاة وصيام وغيرها من الأشياء التي أمر الله بها عباده، وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون من خلال ترك سنته صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور»، وخيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون أيضا من خلال أن يُظهِر العبد الطاعةَ لله ورسوله ويستسرَّ المعصية.

خيانة الدين

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خيانة العبد لدينه تكون من خلال الابتعاد عنه، وعدم الالتزام بأحكامه والالتزام بأوامره ونواهيه، وأيضا من ظواهر خيانة العبد لدينه ما يحدث مؤخرا بين بعض الشباب من «سب الدين»، وهو أمر نهى عنه الله ورسوله، ويجب على كل مسلم أن لا يخون دينه.

خيانة الوطن

وأوضح «الصاوي»، أن خيانة الوطن من الأمور التي شدد عليها رسول الله، وهي من الجرائم البشعة التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، والتي يترك فيها لولى الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة المناسبة، ولا يجوز أن يخون المسلم وطنه الذي يعيش فيه، ويجب أن يقتدي المسلم بالرسول عليه الصلاة والسلام، عندما قال عن مكة: «والله إنك أحب البلاد إلي الله وأحب البلاد إلي قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت».