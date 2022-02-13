رئيس جامعة طنطا: ندعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز المؤسسي

التقى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفد جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا على دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار التعاون البناء مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات.

فئات الجائزة

جدير بالذكر أن جامعة طنطا أعلنت في بيان لها اليوم، بدء عملية التقييم للكليات المشاركة بجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومي الداخلي، والتي تشمل ثلاث فئات وهي «فئة الكليات، فئة الابتكار والإبداع، وفئة فرق العمل».

نظام الجائزة

وأوضح رئيس جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان، أن تطبيق نظام الجوائز الداخلية في جامعة طنطا ستكون بدورها مؤهلة إلى الترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيدًا بجهود إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي والتي عقدت ورشة تدريبية تمهيدية خلال الفترة الماضية لفرق عمل الجوائز الداخلية التي شكلتها جامعة طنطا لإدارة منظومة التميز الداخلي.

ضم وفد جائزة مصر للتميز الحكومي الدكتور محمد محمدي مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور عبد الحكيم رضوان مستشار التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور ياسر الكحلوت رئيس لجنة الجودة، والمهندس نشأت نصحى رئيس فريق التقييم، بحضور الدكتورة هاجر علم الدين مدير التقييم الداخلي بالجامعة، والدكتور ياسر عبدالرحمن مدير مكتب التميز الحكومي بجامعة طنطا.