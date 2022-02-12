جامعة طنطا تشارك في ملتقى الفتاة الجامعية بالأقصر

يشارك وفد طلابي من جامعة طنطا، في ملتقي الفتاة الجامعية، تحت شعار «هي قادة وقيادة»، الذي تستضيفه مدينة الأقصر، وينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري، في إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على مشاركة طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية، لتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، وإكسابهم الخبرات العملية.

وفد من طالبات كليات الصيدلة والتربية الرياضية والعلوم والتربية

ويتكون وفد الجامعة من طالبات كليات الصيدلة والتربية الرياضية والعلوم والتربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جدير بالذكر، أن الملتقى يقام تحت شعار «هي.. قادة وقيادة» بالأقصر، مدينة الشمس والمائة باب، وعقدت الجلسة الافتتاحية بمقر مكتبة الأقصر العامة، تأكيدًا على الدور الريادي للمرأة المصرية، ودورها الحيوي في تنفيذ خطة الدولة الشاملة للتنمية.