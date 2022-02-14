«باشاغا» يؤكد مجددا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، إنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، وجدد المسؤول الليبي التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

والتقت المستشارة الخاصة للأمين العام المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، بعد لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وأضاف باشاغا، في كلمة مسجلة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشاورات ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف رئيس الحكومة المكلف، أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب «البرلمان» والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

«باشاغا»: تقديم تشكيلة الحكومة للبرلمان في الموعد المحدد

وتابع باشاغا قائلا: «أيادينا ممدودة للجميع»، مشيرا إلى انه سيتم تقديم تشكيلة الحكومة لمجلس النواب «البرلمان» في الزمن المحدد.

واعرب باشاغا عن أمله في نيل الحكومة الثقة، وشدد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، على أن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة، مشيرا إلى تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية.

رئيس الحكومة المكلف: التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني

وتابع المسؤول الليبي قائلا، إن التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني، وأن الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع.