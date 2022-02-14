«تيك توك» تحذف أكثر من 91 مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع

أظهر أحدث تقارير إرشادات المجتمع، حذف 93% من الفيديوهات بعد 24 ساعة من نشرها عبر منصة «تيك توك»، لخرقها الارشادات، مقابل قيام المستخدمين بحذف 95% من الفيديوهات قبل التبليغ عنها.

«تيك توك» تطلق تحديثات خاصة بإرشادات المجتمع

وأعلنت تيك توك، منصة الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، إطلاق عدد من التحديثات الخاصة بإرشادات المجتمع والتي من شأنها دعم وتحسين أمن وسلامة المنصة والمستخدمين، في إطار التقدم الهائل الذي أحرزته المنصة لتحسين سياساتها من حيث الكفاءة والسرعة والملائمة.

وستتخذ منصة تيك توك تدابير صارمة ضد المحتوى والحسابات التي تخرق إرشادات المجتمع أو شروط الخدمة والإعلان عن تلك الإجراءات بصورة دورية، ما يعكس حرص المنصة على تحمل المسؤولية أمام مستخدميها لكسب ثقتهم والحفاظ على مصداقيتها.

يأتي ذلك في ضوء حرص تيك توك بشكل روتيني على تعزيز إجراءاتها الوقائية حتى تتمكن من الاستمرار في إتاحة الفرصة للمستخدمين لخلق المزيد من المحتوى والتواصل والاستمتاع بالترفيه المدعوم من المجتمع على المدى الطويل.

التحديثات تحدد السلوكيات والمحتوى الواجب حذفه من المنصة

وتقوم هذه التحديثات بتحديد أنواع السلوكيات والمحتوى الذي سيتم حذفه من المنصة أو وضعه كمحتوى غير موصى به في قائمة الفيديوهات المقترحة لك.

وعلى مدار الأسابيع القادمة، سيتم إرسال إشعار لكل عضو على تيك توك لقراءة الإرشادات المحدثة عند فتح التطبيق.

وفي هذا الإطار، ستقوم منصة تيك توك بحذف الفيديوهات التي تروج لأنظمة غذائية غير متوازنة وذلك بالتعاون مع عدد من كبار الاستشاريين والباحثين والأطباء المعنين بهذا الأمر.

تأتي هذه الخطوة بهدف التعريف بالمزيد من الأعراض والتي قد تعبر عن مشكلة محتملة مثل الإفراط في التمارين الرياضية والصيام المتقطع حيث يكون من الصعب معرفة ورصد مثل هذه الحالات إلا أن تيك توك تقوم بشكل مستمر بتدريب فريقها لرصد مثل هذا النوع من المحتوى.

كما ستقوم تيك توك بدعم سياساتها لتشمل حظر الدخول غير المصرح به إلى المنصة أو المحتوى، والحسابات، والأنظمة، والبيانات، وحظر استخدام المنصة في ارتكاب أي نشاط إجرامي وذلك بهدف حماية أمن وسلامة وموثوقية منصتها.

وبالإضافة إلى توعية المجتمع بوسائل اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتجنبها والإبلاغ عنها، وستقوم تيك توك بافتتاح عددًا من المراكز المتخصصة في رصد والتعامل مع الحوادث الإلكترونية في كل من واشنطن، ودبلن، وسنغافورة هذا العام.

كما سيقوم مركز الدمج بمنصة تيك توك Fusion Center بإتاحة نظم مراقبة المخاطر وجمع المعلومات على مدار الساعة وفي كافة المناطق، حيث تواصل المنصة العمل عن كثب مع أبرز الخبراء في هذا المجال لاختبار نقاط الدفاع لديها وتعزيزها.

ويمكن لمستخدمي المنصة الحصول على المزيد من المعلومات حول الفئات المختلفة للمحتوى الذي يتم وضعه ضمن القائمة الغير موصي بها في قائمة الفيديوهات المقترحة For You feeds.

تقوم إرشادات المجتمع الجديدة بمنصة تيك توك بالجمع بين التكنولوجيا المبتكرة وآراء المستخدمين لمعرفة ومراجعة المحتوي الذي يخالف تلك الإرشادات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث يتم تطبيق تلك الارشادات على كافة المستخدمين والمحتوى على المنصة بما يتناسب مع الجمهور العام بدءًا من المراهقين وصولاً للأجداد.

انطلاقًا من التزامها ومسئوليتها تجاه المجتمع، تصدر تيك توك تقارير الشفافية الخاصة بتنفيذ إرشادات المجتمع كل ثلاثة أشهر من منطلق مسؤوليتها أمام المجتمع والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

وأظهر أحدث تقرير لها والذي صدر اليوم عن الربع الثالث لعام 2021 حذف نحو 91 مليون مقطع فيديو مخالف خلال تلك الفترة، بما يمثل حوالي 1٪ من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، ومن بين هذه المقاطع الفيديو تم حذف 95٪ منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، و88٪ قبل أن يتلقى الفيديو أي مشاهدات و93٪ في غضون 24 ساعة من نشره.

وتواصل المنصة توسيع نظامها الذي يكتشف ويزيل فئات معينة من الانتهاكات عند تحميل المحتوى بما في ذلك العري والأنشطة الجنسية بين البالغين، وسلامة القصّر، والأنشطة غير القانونية والسلع المغشوشة، مما نتج عنه زيادة حجم المحتوي الذي يتم ازالته بصورة تلقائية مما يحسن السلامة العامة للمنصة ويمكّن فريق تيك توك من تخصيص المزيد من الوقت لمراجعة المحتوى من حيث السياق أو ذلك الذي يحمل معاني خفية، مثل الكلام الذي يحض على الكراهية والتنمر والمضايقات ونشر المعلومات الكاذبة.

وخطت تيك توك خطوات كبيرة لتحسين السياسات، بما في ذلك الفعالية والسرعة والاتساق لمساعدة الجميع في الحصول على تجربة جيدة وثرية على المنصة، مع إدراك أنه لا يوجد حدود عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المجتمع.