الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بالإسراع في تنفيذ باقي مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تلك المجمعات.

إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية

وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن فكرة تنفيذ مجمعات للخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير على المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك من خلال إقامة مجمع متكامل لتقديمها، على غرار الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم بالفعل تصميم أكثر من نموذج لهذه المجمعات، وكان لمحافظة الوادي الجديد السبق في تنفيذ أحد النماذج.

تحديد مواقع تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بـ19 محافظة

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 19 محافظة حددت بالفعل المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية عليها؛ منها 10 محافظات على أراض تابعة لها، و9 محافظات على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أنه يوجد حاليا 3 محافظات لديها مجمعات خدمات مقامة بالفعل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، تقريرا بشأن مجمعات الخدمات الحكومية بالمحافظات، مشيرا إلى المصالح الحكومية المقترح أن يضمها كل مجمع، كما تم حصر إجمالي العاملين بكل محافظة، وإجمالي عدد المترددين على المحافظة، مصنفا المحافظات طبقا لعدد العمالة بها.

وتناول التقرير، تحديد الأراضي المقترحة لكل محافظة ومعاينتها من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية، والإسكان، كما استعرض أنماط ونماذج المجمعات؛ سواء صغيرة الحجم، أو المتوسطة أو الكبيرة، وكذا الصحراوي منها أو الزراعي أو الساحلي أو داخل الوادي.