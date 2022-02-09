وزير التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة جنوب سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات «التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع»، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنّ اللجنة المعنية بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدفن الصحي للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020) (2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح حولها سور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، كما أنّ بحيرة تجميع السائل مُبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

إنشاء عدداً من مشروعات البنية التحتية

وأوضح «شعراوي»، أنّ محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدداً من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 103 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتاً إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 4 محطات للفرز الأولي بمدن «الطور – نوبيع – رأس سدر – أبو رديس»، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 6 محطات وسيطة متحركة بمدن «رأس سدر – الطور – أبورديس – نوبيع – دهب – أبوزنيمة»، لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 18 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار متابعة الوزارة لكافة مشروعات البنية التحتية الجاري إنشائها بجنوب سيناء وباقي محافظات الجمهورية وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة حتى يتم الانتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة .