فسخ خطوبة أميرة هاني.. والفنانة: اتفقنا ألا نتفق

أعلنت الفنانة أميرة هاني عن فسخ خطوبتها، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحدثت فيه عن كل التفاصيل.. ونستعرض في السطور التالية سبب فسخ خطوبة أميرة هاني.

فسخ خطوبة أميرة هاني

فسخ خطوبة أميرة هانى كان ليلة أمس، حسبما كشفت الفنانة في منشورها حيث قالت: «بعد مناقشات وخلافات دامت شهور وكان آخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو إننا اتفقنا ألا نتفق!».

وتابعت «هاني» قائلة: «أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع بس فيه قرار إني سينجل استنيت مخصوص ابلغهولكوا النهاردة، عيد حب سعيد وشكراً لكل اللي باركولي بس يا ريت محدش ينزل صورنا وأكيد ربنا بيعمل كل الخير».

آخر أعمال أميرة هاني

يذكر أن الفنانة أميرة هاني تنتظر استكمال مشاهدها في مسلسل «عودة الأب الضال» والذي تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد وعبير صبري وخالد منصور وإيمان السيد وهاجر عفيفي ونور قدري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

كانت أميرة هاني شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «سكر زيادة» والذي ظهرت فيه بجانب نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا وعبد الباسط حمودة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.