المنتجة الفلسطينية أميرة دياب: تركت عملي من أجل هاني أبو أسعد

تحدثت المخرجة والمنتجة الفلسطينية أميرة دياب عن بداية علاقتها بالمخرج هاني أبو أسعد، خلال جلسة حوارية بعنوان «التعاونات الخلاقة»، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، على هامش فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويديرها المخرج عمرو سلامة، قائلة إن العلاقة بينها وبينه لم تكن قصة حب من النظرة الأولى.

أميرة دياب تتحدث عن علاقتها بهاني أبو أسعد: سرقلي عقلي

وتطرقت أميرة دياب للحديث عن علاقتها بهاني أبو أسعد، خلال الجلسة الحوارية المقامة في دار الأوبرا المصرية، قائلة: «تعرفنا على بعض في نيويورك كان بيتعرض فيلم عمر في السينما في نيويورك، وروحت مع زوج أختي لحضور الفيلم، وأعجبت جدا بالفيلم وقعدنا في عشاء بعد الفيلم، وجه هاني قعد جنبي، وتبادلنا الحديث لقيته ممتع جدا، وسرقلي عقلي».

وأكدت أنها من اختارت ترك وظيفتها في إحدى الشركات بسبب علاقتها مع هاني أبو أسعد، واختارت العمل معه، وذلك خلال الجلسة المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

أميرة دياب: نواجه صعوبات في تصوير الأفلام بفلسطين

أما عن نوعية المخرجين اللذين تفضلهم، كشفت أميرة دياب عن ضرورة أن يكون المخرج مبدعا ومتواضعا مع طاقم العمل، قائلة: «شوفت لما المخرج بيكون متعالي على العمل، بيكون العمل مش حلو علي الشاشة، وكمان لازم يكون مرن لأن دايما بيكون فيه ظروف صعبة في التصوير، المرونة بتكون مهمة خاصة لو بنصور في فلسطين وكل الصعوبات الموجودة هناك».

وكشفت المخرجة والمنتجة الفلسطينية عن أن علاقتها بالسينما المصرية بدأت في مرحلة عمرية مبكرة، إذ كانت تذهب إلى السينما يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 4:30، متابعة: «زاد حبي لمصر من خلال فيلم أريد حلا لفاتن حمامة».