ذكرى وفاة زكي رستم .. ابن الباشا الذي تمرد على تقاليد العائلة

تمكن من الجمع بين الشراسة والشدة، الوقار والهيبة، وهو الأمر الذي جعله يستطيع أن يجسد جميع الشخصيات بكل تلقائية وبساطة شديدة، فتارة نجده يمثل «ابن الذوات»، إذ يعكس بيئته التي نشأ بها، وتارة أخرى نجده يجسد دور الشرير عديم الرحمة الذي يكرهه الجميع، وعلى الرغم من ذلك استطاع رستم، أن يدخل قلوب ملايين الجماهير ببساطة شديدة، من خلال مسيرته الفنية، إذ قدم ما يقرب 240 فيلما وصل لنا منها نحو 60.

وفاة زكي رستم

في مثل هذا اليوم 15 فبراير 1972، رحل عن عالمنا «ابن البشوات»، عن عمر يناهز 69 عاما، تاركا ورائه مسيرة فنية حافلة بالنجاح.

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وينتمي زكي رستم، لعائلة ارستقراطية، فكانت رغبة أسرته أن يدرس نجلهم في كلية الحقوق، إلا أن «رستم»، فضل الدخول إلى عالم الفن، ما نتج عنه مشكلات كثيرة مع عائلته.

المسرح أول خطواته في عالم الفن

بدأ زكي رستم، مشواره الفني عن طريق خشبة المسرح، إذ كان عضوا في العديد من الفرق المسرحية، وكان من أهمها: «جورج أبيض»، و«فاطمة رشدي»، و«عزيز عيد».

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ليدخل بعد ذلك إلى عالم السينما، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية الهامة، كانت بداياتها مشاركته بالفيلم الصامت «زينب»، إذ جسد من خلال أحداثه شخصية «حسن»، ليبرز اسمه بعدها في عالم السينما، إذ شارك في أفلام: «الاتهام، ليلى بنت الصحراء، العزيمة، إلى الأبد، قصة غرام، عدو المرأة، ياسمين، بنت الأكابر، رصيف نمرة 5، نهر الحب، أين عمري، وغيرها من الأفلام.

زكي رستم «عازب السينما المصرية»

اشتهر الفنان الراحل زكي رستم، بأنه عازب السينما المصرية، لأنه لم يتزوج طيلة حياته، واكتفى بالعزلة مع نفسه، مع عدد قليل من الأصدقاء، الذين كان على رأسهم النجم الراحل زكي نجيب.