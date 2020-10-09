سميرة أحمد: عماد حمدي كان بيخاف عليا.. وكنت بحب أمثل مع زكي رستم

قالت الفنانة سميرة أحمد إن الفنان عماد حمدي من أحب الشخصيات إليها متابعة: "كنت أحب مشاركته في الأفلام فهو نجم بمعنى الكلمة وشخصية محترمة، كان بيخاف عليا جدا زي بنته أو أمه أو خطيبته"، خاصة في السفريات التي كان يسافران معا لحضور مناسبات دولية خارج مصر.

وأضافت "أحمد" في برنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنها كانت تحب التمثيل مع النجم القدير زكي رستم حتى أنها كانت من يذهب لإحضاره لمكان تصوير فيلم" الخرساء" أثناء مشاركتهما معا.

وذكرت "أحمد" أنها كانت تحب التمثيل مع الفنان القدير محمود ياسمين بسبب الانسجام الكبير بينهما، متابعة "كنا لايقين على بعض في أعمالنا"، وكذلك الممثل حسين فهمي، لافتة إلى أن الفنان رشدي أباظة قدمت معه نحو 5 أفلام من بينها فيلم "عالم عيال عيال"، وكذلك وحش الشاشة الفنان فريد شوقي في فيلم "صاحبة الجلالة".

وأشارت "أحمد" إلى أنها لم تندم على أي دور قدمته في السينما أو التليفزيون طوال تاريخها الفني لأنها قدمت كل الشخصيات التي كانت تحلم بأدائها، موضحة أن الأحب الأعمال لقلبها الفيلم الديني "الشيماء"، قائلة "كفاية عليا إني قدمته ويتم عرضه في المناسبات الدينية".

ولفتت "أحمد" إلى أنها سعيدة بتعاونها مع كبار المؤلفين المصريين وعلى رأسهم الكاتب الراحل نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل للآداب والمؤلف يحيى حقي الذي قدمته له قصة "قنديل أم هاشم" في فيلم.

ولفتت إلى أنها كانت سعيدة بالتعامل مع مخرجين متميزين مثل عاطف سالم وحسن الإمام وعلي بدرخان وهنري بركات الذي أخرج لها فيلم "شاطئ الحب" عام 1961 وكان بطله الموسيقار فريد الأطرش.