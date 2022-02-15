وزير القوى العاملة يبحث مع سفير الكويت تسهيل تنقل العمالة بين الدولتين

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت، والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين.

سعفان يؤكد عمق العلاقات المصرية الكويتية

ورحب وزير القوى العاملة، بالوفد مؤكّداً عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان، وما يزيد هذا التأكّيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضي الكويتية لدفع عجلات الإنتاج في العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة.

واقترح وزير القوى العاملة، وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات التسفير للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية في مصر، لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة.

تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إجراءات اعتماد أوراق المصريين قبل السفر

كما نوه إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها الأساسية تحديد الإجراءات والتوقيتات والأعداد المناسبة لاعتماد أوراق المصريين قبل السفر إلى الكويت، لتسهيل عمليات السفر ومنع التأخير، خاصة أن هناك العديد من المسافرين تنتهي سمة دخولهم للدولة الشقيقة فى مواعيد قريبة.

من جهته، قدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة، وإلى حرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق .

حضر الاجتماع من الوزارة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية.