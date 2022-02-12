قريبا.. «القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة في ليبيا

كثفت وزارة القوى العاملة اتصالاتها مع الجانب الليبي المتمثل في وزارة العمل والتأهيل الليبية، لمتابعة الاعلان عن فرص العمل المتاحة في الدفعات القادمة، بعد انتهاء الوزارة من إجراءات الدفعة الثانية والتي طلب فيها الجانب الليبي شغل 37 وظيفة في المجال الطبي والمستشفيات، حيث انتهت إجراءات التسجيل للراغبين في تلك الوظائف آخر يناير الماضي.

مصادر: الإعلان عن دفعات جديدة من فرص العمل في ليبيا قريبا

وكشف مصادرمطلعة لـ«الوطن»، أنه سيجري الاعلان عن دفعات جديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل كفرص عمل في مهن جديدة في المعمار والتشييد والبناء بجانب مهن المرافق مثل الكهرباء والسباكة، ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تصل فرص العمل لأكثر من 1000 فرصة عمل، في هذه المجالات والمهن.

وأضافت المصادر أن الاتصالات مستمرة بين مسئولي اللجنة المصرية -الليبية ، لوضع الترتيبات اللازمة للإعلان عن تفاصيل الدفعات والاعداد والبيانات والخبرات ودروات التدريب المطلوبة لاتمام اجراءات تسفير العمالة الى ليبيا، في إطار خطة اللجنة لاعادة العمالة المصرية الى ليبيا للاعمار .

عودة العمالة المصرية إلى ليبيا كما كانت عليه قبل 2011

وأشارت المصادر الى أنه في غضون عامين على الأكثر ستعود العمالة المصرية الى ليبيا كسابق عهدها قبل أحداث 2011، حيث أن سوق العمل الليبية تعتبر أحد الأسواق العربية الرئيسية المستقبلة للعمالة المصرية إن لم تكن أكثرها.

جدير بالذكر أن وزارة العمل الليبية، قد وقعت مع مصر اتفاقية في شهر دبيسمبر الماضي تم بناء عليها إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة.

وشهدت الفترة الماضية وعلى مدار ثلاثة اشهر اتصالات مكثفة بين الجانبين، وتنفيذا لاتفاقية الربط الالكتروني المصري- الليبي، والتي أثمرت عن طلب وزارة العمل والتأهيل الليبية، لدفعتين من العمالة المصرية في مجال الطب والمستشفيات.