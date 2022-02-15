جامعة القاهرة التكنولوجية توقع بروتوكولا لتأهيل الطلاب لسوق العمل مع «بي تي إس»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بشأن توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة «بي تي إس للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات».

نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر

وأوضح التقرير أنّ بروتوكول التعاون يهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، من خلال تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بهدف المساهمة في تأهيلهم، وتوفير البيئة اللازمة لنمو أفكارهم وابتكاراتهم، وتحويلها إلى أعمال ناجحة، وتقديم مُعطيات تؤدي إلى خلق فرص عمل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة.

وأضاف التقرير أنّه سيتم تقديم الدعم اللازم للمشروعات في مرحلة الاحتضان، وتسريع الأعمال لتشجيع واحتضان المُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في المجالات الصناعية المختلفة.

خطة التنمية المستدامة لمصر 2030

وأشار التقرير إلى أنّ الطرفان قيّما التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشروعات التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق، وإمكانية تطويرها كمشروعات تُفيد المجال التكنولوجي في مصر وفقًا للأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

يذكر أنّ مبادرة «وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري»، تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القُدرات الإبداعية للشباب المصري، ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمُتوسطة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وبناء وعي مجتمعي رقمي من خلال حزمة من البرامج المُتنوعة، التي تهدف إلى تقديم خدمات مُتكاملة لإثراء الثقافة المجتمعية لفكر ريادة الأعمال والابتكار والعمل الحر، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني والبرامج التخصصية للابتكار وبرامج لدعم ريادة الأعمال وتوطين الصناعات والابتكارات التكنولوجية المحلية وتسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودعم برامج الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة.

شهد توقيع بروتوكول التعاون، المهندس عبدالعزيز السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والمهندسة مها مندور، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس محمد حجازي، والمهندس محمد طارق، أعضاء مجلس الإدارة.