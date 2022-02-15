رصيد مجاني لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. اعرف الطريقة ونفذها

وجّهت الصفحة الرسمية لأخبار كهرباء مصر، على «فيس بوك»، إرشادات عدة للمشتركين والمستهلكين، للتأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد مسبق الدفع، حتى لا يتعرضون للدخول في شريحة أعلى، إضافة إلى الاستفادة ما يسمى من «الأوقات الصديقة» في العداد، والذي يرتبط بالأعياد والإجازات الرسمية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء، على مصلحة المستهلكين، وعدم الانتقال من الشرئح الصغيرة والمتوسطة إلى شرائح أعلى في استهلاك الكهرباء، من خلال منظومة العدد الإلكتروني مسبق الدفع.

إرشادات الكهرباء في التعامل مع العداد الإلكتروني

- على المستهلكين التأكد من ضبط الوقت والتاريخ، في العداد المسبق الدفع، مع بداية كل شهر، حتى لا يدخل المستهلك فى شريحة أخرى، لأنه عند بداية كل شهر، يتم عمل قراءة استهلاك العداد حسب الشريحة الموجود بها، وإذا لم يكن الوقت مضبوط، يتم الدخول في شريحة جديد للمستهلك.

- إذا لاحظ المستهلك، أن الوقت أو التاريخ غير مضبوط، يجب التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل سكنه، وتقديم طلب من أجل ضبط الوقت والتاريخ يتضمن رقم العداد.

- يمكنك تقديم طلب تعديل التاريخ والوقت، من غرف أو إدارة شحن الكروت بفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- لا تحاول أن تقوم بضبط الوقت بشكل مباشر، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

- ضبط الوقت والتاريخ، يتم من خلال «كارت مستر»، من داخل الشركة، حيث ترسل الشركة فنيا يحمل «كارت المستر»، لتفعيل العدادات؛ للتأكد من سير العداد بطريقة صحيحة.

- ترجع أهمية ضبط التاريخ والوقت بالعداد، عدم تعرضك لتغيير شريحة الاستهلاك دون داعٍ، إضافة إلى الاستفادة من الأوقات الصديقة، حيث لا تنقطع الكهرباء في حالة انتهاء الرصيد من الكارت، من الخامسة مساء وحتى العاشرة صباحا، من أيام الجمعة، والأعياد، والإجازات الرسمية.