ميزة لا يعلمها مستخدمو العداد مسبق الدفع عند ضبط الوقت والتاريخ.. استفد بها

قد لا يعرف كثير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، البالغ عددها ما يقرب من مليون و750 ألف عداد على مستوى الجمهورية، أهمية ضبط الوقت والتاريخ في العداد، إذ إنه يتيح الاستفادة بعدة مزايا، أبرزها عدم انقطاع الكهرباء في بعض الأوقات حتى في حال عدم وجود رصيد.

الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أهمية ضبط الوقت والتاريخ بالعداد، يمكّن من الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء، حتى في عدم وجود رصيد، مثل أيام الجمع والإجازات الرسمية والأعياد، والفترة من 5 مساء إلى العاشرة صباحا، ويُنصح بالضبط في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولى.

يمكن للمستهلك طلب تعديل الوقت والتاريخ بغرف شحن الكروت

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلى أنه يُنصح بضبط التاريخ والوقت في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولي، بحسب بداية الشهر في التاريخ الظاهر بالعداد، وليس أول الشهر الحقيقي، حتى يتم استكمال الشرائح مع العداد التاريخ الجديد الذي سيتم ضبطه، لافتا إلى أنه يمكن للمستهلك طلب تعديل الوقت والتاريخ بغرف شحن الكروت بفروع شركات الكهرباء، أو عن طريق كارت «ماستر» وهو كارت مخصص لتفعيل العدادات مع كهربائي الشركة أثناء الأعطال أو ضبط التوصيلات.

مميزات استخدام العداد مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية 9 مميزات لاستخدام العداد مسبق الدفع للمواطن وشركات توزيع الكهرباء:

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ الحد بين المشاكل بين المالك والمستأجر.

ـ مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

ـ قدرة العداد على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يظهر على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه ومقابلها بالكيلووات وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك، ما يزيد من دواعي الأمان والثقة لدى المشترك اتجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء.

ـ العداد يمكنه حساب إجمالي الطاقة المستهلكة من تاريخ تركيبه وكذلك حساب الشهر الحالي وعدد 12 شهراً سابقاً كل شهر على حده وذلك لإمكانية حساب الفقد في الطاقة خلال شهر معين بتجميع إجمالي الطاقات المستهلكة لدى كل المشتركين وطرحها من عداد التجميع.

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده (قيمة وكمية).

ـ للتعاون مع المشترك عند عدم تجديد شحن الرصيد لا يتم فصل التيار ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة العاشرة صباحا ولا يتم فصل التيار في أيام الجمع والعطلات الرسمية.