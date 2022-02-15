«المحاسبين الإداريين» يتيح اختبارات الاعتماد وشهادة التحليل التنافسي عن بُعد

قال معهد المحاسبين الإداريين، المنظمة العالمية للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال، إنه سيتيح إجراء اختبارات شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA وشهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي CSCA باللغة الإنجليزية عبر نظام المراقبة عن بعد في جميع الدول التي يزاول نشاطه فيها، ليتيح للمشاركين إجراء اختباراتهم أينما كانوا والحفاظ في الوقت نفسه على نزاهة الاختبارات.

ويمكن للمرشحين التسجيل للخضوع للاختبارات في نوافذ الاختبارات المتوفرة حالياً، وإجراؤها عن بُعد دون الحاجة للتوجه إلى أي من مراكز «بروميترك» للاختبارات، الأمر الذي سيوفر خياراً إضافياً لغير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الاختبار أو الذين يفضلون إجراء الاختبارات من المنزل.

تفاصيل إجراء الاختبارات عن بُعد

ولإجراء الاختبارات عن بُعد، يتعين على المرشحين التسجيل لامتحان شهادة المحاسب الإدارية المعتمد أو امتحان شهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي واختيار التاريخ والوقت الملائمين، وسيتم إجراء الامتحانات عبر خدمة بروبروكتور (ProProctor™️) التي يقدمها مركز "بروميترك"، شريك معهد المحاسبين الإداريين لإجراء الاختبارات، وستكون ميزة المراقبة عن بعد متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

تحديات جائحة كورونا

وفي هذا السياق، قال دنيس ويتني، النائب أول لرئيس لشؤون الشهادات والامتحانات وتكامل المحتوى في معهد المحاسبين الإداريين، والحاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد: «ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة اعتمادنا للتقنيات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. وفي سبيل تجاوز التحديات التي تواصل الجائحة فرضها، ونظراً للتطورات الحديثة في أنظمة الاختبار عن بعد، أصبح التوقيت مثالياً للبدء باعتماد نظام المراقبة عن بُعد لامتحانات شهادة المحاسب الإداري المعتمد وشهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي. فهذه التقنية تتميز بأمانها وكفاءتها من حيث التكلفة والسهولة وبنظام تقييم عالي الدقة والموثوقية. وبمناسبة قرب احتفالاتنا بالذكرى السنوية الخمسين لإطلاق برنامج المحاسب الإداري المعتمد في أواخر العام، تأتي ميزة المراقبة عن بعد ضمن سلسلة من التحسينات المستمرة على البرنامج، وبمثابة إضافة قيمة للشهادة الأبرز للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال».

يذكر أن شهادة المحاسب الإداري المعتمد تمثل معياراً عالمياً للمحاسبين والخبراء الماليين في قطاع الأعمال. ويشمل الاختبار المكون من جزأين 12 مجالاً أساسياً لمزاولة المحاسبة، وتمنح الشهادة المحاسبين مصداقية أكبر وفرصة لتحقيق دخل أعلى والحصول على مكانة مرموقة في الإدارة العليا. أما شهادة الاعتماد في الاستراتيجيات والتحليل التنافسي، فهي متاحة للحاصلين على شهادة المحاسب الإداري المعتمد وتهدف إلى صقل مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي والتحليل.