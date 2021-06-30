معهد المحاسبين الإداريين يناقش أهمية التحول الرقمي لتطوير أداء الوظائف المالية

عقد معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، إحدى أكبر المؤسسات التي تعمل حصريًا على تطوير والنهوض بمهنة المحاسبة الإدارية، حلقة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي في مصر» مع مجموعة مختارة من المدراء الماليين، الذين يعملون في كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مصر، لمناقشة التحول المؤسسي الذي يعمل على دمج التكنولوجيا في الوظائف المالية والمحاسبية.

وحضر الحلقة النقاشية، شريف الزيني، نائب الرئيس، المدير المالي في مجموعة السويدى للكابلات، وأحمد جمال، المدير المالي في مجموعة مستشفيات كليوباترا؛ وسامر مصطفى، المدير المالي في شركة كورونا للشوكولاتة، ومحمد علي، المدير المالي في شركة ليكسيل، ولفيف من ممثلي الاعلام والصحافة المصرية.

أدار الحلقة النقاشية السيدة هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين، حيث تبادل المشاركون خبراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فيما يخص العديد من الموضوعات، وعلى رأسها كيفية التأكد من تدفق الإيرادات، تحديد الميزانيات فضلا عن تبني وتطوير تقنيات الحديثة لزيادة فرص النمو.

وخلال الحلقة النقاشية، ناقش معهد المحاسبين الإداريين التأثير العميق للتحول الرقمي الذي يجتاح العالم حاليًا، ويؤثر على المعتاد في كيفية إدارة الأعمال والحياة اليومية بشكل عام، كما تطرق النقاش إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المدراء الماليين في هذا التحول، خاصة فيما يخص التوجه لدمج التقنيات التكنولوجية الحديثة في العمليات اليومية لمؤسساتهم في جميع أنحاء مصر، حيث إن البحث عن الكفاءات وتطوير الأعمال على رأس أولويات المدراء الماليين.

ومع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بعد الجائحة العالمية، ظهرت أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتسريع وتيرة تطوير الأعمال وزيادة الاستثمارات جنبا إلى جنب مع توفير الموارد وزيادة الكفاءات المكتسبة.

كما أكد المتحدثون على أن نجاح الأعمال حاليا يتم تقييمه من خلال مستوى التحول الرقمي في العمليات التنفيذية، والأسلوب الفكري، بالإضافة إلى كيفية تنظيم واستغلال الكفاءات والموارد المتاحة، التي تتم بقيادة المدراء الماليين الذين يأخذون زمام المبادرة لقيادة التحول في مؤسساتهم.

وأشادت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، لدى معهد المحاسبين الإداريين بثراء المناقشات والآراء التي تمت مشاركتها من قبل المدراء الماليين المشاركين عن خططهم المستقبلية في مرحلة ما بعد الجائحة، وقالت «لطالما كان التحول الرقمي من الخطط المستقبلية للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم ومصر، ولكن مع وجود الجائحة العالمية والإجراءات الوقائية التي فرضتها من زيادة الاعمال الافتراضية، والعمل عن بعد وغيرها من التدابير الاحترازية، ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية».

وأضافت خليفة «لقد كان من الجيد أن نرى فرق العمل في القطاعات المالية والمحاسبة في طليعة تبني التقنيات والعمليات الجديدة، فحيث يأتِ هذا التغيير مصحوبا بالحاجة إلى مهارات جديدة، وهو ما يعمل المدراء الماليين على توفيره من خلال تطوير المواهب الشابة القادرة على قيادة المؤسسات في المستقبل».

يذكر أن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) هو واحد من أفضل الجمعيات للمهنيين الماليين، ويقدم شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) المرموقة، وتتمثل مهمة IMA في تعزيز التعليم والتطوير في مجال المحاسبة الإدارية والتمويل، والدعوة لأعلى الأخلاقيات وأفضل الممارسات التجارية، وتوفير منتدى للبحث. كما يقدم برنامج شهادة CMA من IMA®️، وهو تقييم ذو مستوى متقدم لمحترفي المحاسبة والمالية في الأعمال التجارية التي تغطي التخطيط المالي والأداء والتحليلات والإدارة المالية الإستراتيجية.