رحل الدكتور سمير أحمد، عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، وشقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، عن عالمنا عصر اليوم الثلاثاء.

وفاة شقيق الفنان حمدي أحمد

وكتبت ميريت حمدي، ابنة الفنان حمدي أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفى إلى رحمة الله، عمي الدكتور سمير أحمد»، مطالبة أصدقائها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

موعد جنازة سمير أحمد

حرص الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على نعى الدكتور سمير أحمد، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الدوام لله.. الدكتور سمير أحمد.. عميد معهد فنون مسرحيه سابقًا».

وقال منير مكرم لـ«الوطن»، إنه من المُقرر أن يشيع جثمانه غدا الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وسيتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة سيدي عمر.