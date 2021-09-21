أستاذ هندسة طرق: 30 ألف مركبة ستمر من نفق أحمد حمدي يوميا

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل والطرق، إن شبه جزيرة سيناء جزء مهم جدًا من مصر وتمثل الحدود الشرقية للبلاد، والحركة منها وإليها لم تكن متكاملة وبها معاناة كبيرة، وهذا كان يمنع تنميتها، مضيفًا «كنا نتحدث عن تنميتها ومتصورين إننا ممكن ننميها وإحنا قاعدين في العاصمة»، لذا كان لابد من ربط أرض الفيروز وباقي أرض مصر، والأنفاق التي أنشئت الفترة الأخيرة حققت ذلك، وسهلت حركة البضائع، وأضافت قيمة جديدة للأمن القومي المصري.

قدرات نفق أحمد حمدي

وأضاف «عقيل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الثلاثاء، أن الأنفاق هي الخطوة الأولى لتنمية سيناء، وبعد ذلك ستكون التنمية أمرًا سهلًا، موضحًا أن نفق أحمد حمدي كان به تكدس كبير لسيارات النقل لأنه لا يكفي لدخول وخروج كل السيارات في الاتجاهين، والأنفاق حققت سيولة كبيرة في حركة السيارات.

وأوضح أن نفق أحمد حمدي سينقل بضائع تصل إلى ملايين الأطنان وسيمر من خلاله 30 ألف مركبة يوميًا، وهذا يغطي جنوب سيناء، ولن توجد أي أزمة تأخير مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للطرق نُفذ خلاله 7 آلاف كيلومتر.

نتائج تنفيذ المشروع القومي للطرق في مصر

وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق، أن مصر قبل المشروع القومي للطرق كان بها 22 ألف كيلومتر من الطرق، وحتى عامين ماضيين أضيفت 7 آلاف كيلومتر جديدة، وهذه الطرق ليست حارتين فقط مثل الطرق القديمة، ولكنها متعددة الحارات، أي أن الـ7 آلاف كيلومتر تعادل 15 ألف كيلومتر، موضحًا أنه بعد انتهاء المشروع القومي للطرق نفذت الدولة عددًا آخر من الطرق تصل إلى 3 آلاف كيلومتر، لافتًا إلى أن الدولة لم تحصره بعد، ولكن هذا تقدير شخصي منه، مشددًا على أن هذا لم يحدث في أي دولة أخرى.

وأكد أن نهضة الطرق في مصر مستمرة ولا تنتهي، وتخدم كل مناطق التنمية، والمناطق العمرانية الجديدة، ومشروعات الأمن القومي.