جمعة: دور المرأة في الدعوة لا يقل عن الرجل.. وأكثر دراية بشؤون السيدات والأطفال

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن ما يحدث من تطوير في الوزارة، هو جزء مما يحدث في الدولة المصرية من جهود تطوير وتنمية.

وأضاف خلال كلمته في حفل تكريم أئمة فلسطين، بعد انتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، الثلاثاء، أن الأئمة والواعظات ما كانوا يصلون لهذه الدرجة من التميز العلمي، دون تميز الدولة في بقية المجالات الأخرى، إلا بوجود علماء اجلاء وإرادة سياسية لتأهيل وتدريب والاستثمار في هؤلاء الأئمة.

دور المرأة في الدعوة

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن دور المرأة في الدعوة لا يقل عن الرجل، بل هو أكثر في ظل الظروف الحالية، لأنهن الأكثر دراية بالسيدات، ويعملن على محورين هما الأطفال والنساء.

وأكد أن الواعظات يسهمن في تجديد الخطاب الديني وتبصير المجتمع بقضاياه، ما يساعد في تصحيح الأفكار المغلوطة ونشر ثقافة السلم والتعايش مع الآخَر، لا سيما بين الفتيات والسيدات.

إعداد دورة مشتركة للأئمة والواعظات

وأعلن «جمعة» أن الوزارة تقوم بإعداد دورة مشتركة للأئمة والواعظات في مصر لإيمانها بأهمية دور المرأة في الوقت الحالي، موضحا أن النساء في الجماعات المتطرفة كن المسيطرات على المساجد، قائلا: "أغلقنا الطريق عليهن وأعددنا واعظات معظمهن يعملن في جميع المجالات، لدينا الواعظة الأستاذة الجامعية والواعظة الكيميائية والمعلمة، لأن المرأة أخبر بالمرأة وهن يعملن على محوري السيدات والأطفال، مشيرا إلى أن دور الواعظات غير مقتصر على ذلك فقط فهناك 13 واعظة خرجن مع بعثة الحج، وبعضهن كان يحضر دروسهن الرجال أضعاف ما يحضر من النساء".

وأكد «جمعة» أن الوزارة على أتم الاستعداد لتنسيق دورة مشتركة للواعظات الفلسطينيات.