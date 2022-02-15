خطوات التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة وظائف وزارة الأوقاف 2022، وخطوات التقديم لها، حيث أعلنت الوزارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عددا من الوظائف الشاغرة، تمثلت في 1000 عامل مسجد و1000 إمام وخطيب ومدرس، ما زاد عمليات البحث عن الوظائف والشروط المطلوبة والتفاصيل.

وفي إطار إهتمام المواطنين بمتابعة وظائف وزارة الأوقاف، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي خطوات تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2022 بالتفاصيل على النحو التالي:

خطوات تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2022

يبدأ التقديم لـ وظائف وزارة الأوقاف اليوم من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، ثم الضغط على وظائف وزارة الأوقاف، واختيار الوظيفة المطلوبة سواء كان عامل مسجد متعاقد أو إمام وخطيب ومدرس تعاقد، وحال اختيار عامل مسجد يتم قراءة شروط التقدم التي تتمثل في ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، وأن يكون المؤهل أقل من المتوسط، ويختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد.

أما في حال اختيار وظيفة إمام وخطيب ومدرس، يتم قراءة شروط التقدم التي تتمثل في ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، والحصول على مؤهل عالٍ أزهري، على أن يكون شاغل الوظيفة مسؤولا عن إمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

وبعد اختيار الوظيفة يتم الضغط على خانة تقديم طلب في آخر الصفحة، ثم ملء الاستمارة الإلكترونية التي تتمثل في الاسم رباعي، واسم الشهرة، ثم إدخال الرقم القومي، والنوع، وتوضيح بيانات الاتصال الخاصة بالعنوان ورقم الهاتف وبيانات المؤهل، ثم الضغط على التالي، ورفع المستندات المطلوبة مع مراعاة أن يتم الرفع بصيغة jpg فقط، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، ويجب الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام العملية.

شروط وظائف وزارة الأوقاف

وجاءت الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف في أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ولا يكون سبق فصله من الخدمة، وأن يجتاز الامتحان المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وأن يقر المتقدم بقبوله العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 2022

وتمثلت المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف، في: صورة شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صورة المؤهل الدراسي، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، وشهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.