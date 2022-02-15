وزير أوقاف فلسطين ومستشار «أبو مازن» يهديان درعا لـ«جمعة» تقديرا لدوره الدعوي

أهدى الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين وأئمة فلسطين المشاركون في الدورة التدريبية المشتركة درع وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري تقديرًا لجهوده الدعوية ودوره البارز في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواقف مصر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

دورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

وخلال حفل تكريم أئمة مصر وفلسطين نقل الشيخ ناصر علي محمد سليمان رئيس وفد أئمة فلسطين المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية تحيات الشعب الفلسطيني رئيسًا وحكومة وشعبًا لكل الشعب المصري قيادة وحكومة وشعبًا، تحية إجلال وتقدير على مواقف الشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني، قائلًا: «جئناكم متعطشين لننهل من محيط علمكم الذي لا ينضب، فمصر بلد العلم والعلماء بلد الجود والكرم، لا أقول مصر الشقيقة، بل أقول مصر الأم، مصر الراعية، مصر الحاضنة لكل الباحثين عن الحقيقة».

وأكد «سليمان » أنه ووفد الأئمة الفلسطينيين التقوا بزملائهم من أئمة مصر لحمل رسالة العلم الشرعي المبني على الفكر المستنير، لينتفع بها من خلفهم ومن فضل الله عليهم أن تكون هذه الدورة بحضور هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لينالوا شرف أن يكونوا معهم.

وقدم رئيس وفد أئمة فلسطين الشكر للقائمين على أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين على ما قدموه لهم خلال فترة التدريب، وأضاف: «رعايتكم لنا في أرض الكنانة وقعت علينا كوقع الغيث على الأرض العطشى ، فأنعشت الروح وأحيت الجسد فأنتم كالغيث أينما وقع نفع».