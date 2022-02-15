أبناء الجالية المصرية في بروكسل يستقبلون السيسي بالأعلام وهتاف «تحيا مصر»

عرضت قناة «extra news»، مقطع فيديو يتضمن حفاوة استقبال الجالية المصرية في بلجيكا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله العاصمة البلجيكية بروكسل قبيل مشاركته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي والتي ستعقد على مدار يومي 17 و 18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، إذ ستعقد القمة هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا .. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030».

استقبال بالأعلام للرئيس السيسي في بروكسل

واحتفت الجالية المصرية في بروكسل بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حاملين علم مصر، مرددين: «تحيا مصر.. يحيا الرئيس السيسي»، ووجه الرئيس السيسي لهم التحية.

ويعتزم الرئيس التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية - الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي.

استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ

وسيطالب الرئيس السيسي خلال القمة بضرورة تقديم المساندة الفعالة لدول أفريقيا في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.

برنامج زيارة السيسي إلى بلجيكا

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، والسيد ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.