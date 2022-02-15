شيخ الأزهر: جهود الرئيس السيسي للتنمية ومكافحة التطرف لا ينكرها إلا جاحد

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في مقر المشيخة، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر.

جهود البلدين لمكافحة التطرف

بحث الجانبان خلال اللقاء جهود المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة ومحاربة التطرف والإرهاب والأفكار الظلامية المتشددة.

وعبر الدكتور أحمد الطيب، عن سعادته بلقاء وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، مؤكدا أن اللقاء تناول جهود البلدين الشقيقين في مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر الوسطية والاعتدال، قائلا: «لا أبالغ أنني عندما ألتقى بالدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أنني أشعر بتاريخ طويل بين مصر والمملكة، حكومة وشعبا وعلماء، ولا شك أن الأزهر الشريف يرى دور المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الدولة المصرية في الحرب على الإرهاب».

الأزهر يرى مصر والسعودية في زورق واحد

أضاف شيخ الأزهر في تصريحات، عقب اللقاء: «الأزهر الشريف يرى أن مصر والسعودية في زورق واحد، ونغرد في سرب واحد، وبفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، تم القضاء على الحركات الإرهابية، وبدأنا نعيش في عصر تتحكم فيه الشريعة الإسلامية الصحيحة، وإن شاء الله سيتتم الله للعالم العربي، وبدأت الشعوب تنعم وتتنسم روائح الأمن والاستقرار والتنمية، ولا ينكرها إلا جاحد».

وأكد الدكتور أحمد الطيب، أن «موقف الأزهر الشريف معروف، بأن الولاء للأوطان، ويرفض أن يكون هناك من يأكل ويقتاد منه بلد، ويكون ولائه لبلد آخر تثير الفتن في موطنه الأصلي».