وزير الأوقاف خلال لقائه نظيره السعودي: نعمل لإخراج كفاءات قادرة

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول العالم الإسلامي أمس الثلاثاء، قبيل مغادرته للقاهرة عائدًا إلى العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء أكد جمعة أن وزارة الأوقاف المصرية تعمل بلا كلل أو ملل في عمل دؤوب لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي، من خلال التأهيل والتدريب المستمر والدورات المتقدمة والمتخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث يدرسون فيها علوم اللغة العربية ودورات الحاسب الآلي إلى جانب المكون الشرعي والثقافي، ويقوم بالتدريس في هذه الدورات علماء متخصصون في جميع المجالات، كما أننا نقوم بإعداد اختبارات دقيقة لا يجتازها إلا المتفوقون.

مؤتمر وزراء الأوقاف العرب

من جانبه، هنأ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول العالم الإسلامي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على نجاح المؤتمرات الثلاثة، مؤكدًا أن هذا دليل توفيق من الله (عز وجل)، واصفًا إياه بأنه في جهاد مستمر، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحمل هذه المسؤوليات الجسام.

التعاون مع البحرين

كما التقى وزير الأوقاف اليوم أيضًا عددًا من الوزراء والعلماء المشاركين في المؤتمر قبل مغادرتهم القاهرة، حيث التقى كل من وزير الشؤون الدينية بدولة باكستان ووزير الأوقاف الفلسطيني وخالد آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك حمد آل خليفة للحوار بدولة البحرين، حيث تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون المشترك، وقد أشاد الجميع بحفاوة الاستقبال ودقة التنظيم والنجاح المبهر للمؤتمرات الثلاثة التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2022م.