بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية عن رحيله..من هو شقيق الفنان حمدي أحمد؟

حالة من الحزن تسيطر على عائلة الفنان الراحل حمدي أحمد، بعد وفاة شقيقه «سمير أحمد»، مساء أمس، حسبما أعلن منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع لتواصل الاجتماعي «فيس بوك».

منير مكرم ينعي الدكتور الراحل سمير أحمد

وكتب الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، «الدوام لله.. الدكتور سمير أحمد.. عميد معهد الفنون المسرحية سابقًا»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من هو الراحل سمير أحمد

شقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، هو الدكتور سمير أحمد، تخرج بقسم الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحد رواد فن الديكور في مصر، وتولى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

تكريم الدكتور سمير أحمد من مهرجان المسرح العربي

وتم تكريم الدكتور سمير أحمد، شقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، بمهرجان المسرح العربي «زكي طليمات»، عام 2020 في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وشهد الحفل تكريم عمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، خلال العام قبل الماضي.

أعمال سمير أحمد الفنية

وتلخصت مسيرة الدكتور سمير أحمد، الفنية، في مشاركته العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرح، من خلال تصميمه لديكورات العديد من الأعمال الفنية، بينها مسرحيات «الجوكر»، و«عائلة ونيس»، و«كارمن»، وغيرهم من الأعمال الفنية.

الفنان الراحل حمدي أحمد

يُذكر أنّ الفنان الراحل حمدي أحمد، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961، ولكنه احترف بعد ذلك التمثيل، في نفس الوقت الذي أبدع فيه شقيقه الدكتور الراحل سمير أحمد، في مجال تصميم الديكور، إذ قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 160 عملًا فنيًا متنوعًا.