باقات جديدة من «CNE» لمشاهدة دوري أبطال افريقيا.. تعرف على طرق السداد

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، عن عدد من الباقات الجديدة للقنوات المشفرة، التي تبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، التي بدأت فى الحادي عشر من الشهر الجاري، ويشارك فيها «الأهلي والزمالك»، ممثلين للكرة المصرية فى البطولة.

باقات مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك فى الدوري الأفريقي

ونشرت الشركة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أسماء كل بطاقة، والتكلفة المالية للربع السنوي فى الاشتراكات، كالآتي:

- باقة قمة، بتكلفة مالية 1471 جنيه كل ثلاثة أشهر

- باقة تميز بتكلفة 747 جنيه كل ثلاثة أشهر

- باقة انطلاق بتكلفة 565 جنيه كل ثلاثة أشهر

- باقة سوا بتكلفة 377 جنيه كل ثلاثة أشهر.

كما أكدت الشركة على إتاحة عدة وسائل مختلفة للسداد وتجديد الاشتراكات الخاصة على شبكة قنوات beIN SPORTS ، التي تبث البطولة حصريا .

كما وضعت الشركة عدة طرق لتسهيل دفع وتجديد الاشتراكات، والباقات الجديدة للمواطنين، لتجنب الزحام بأفرع الشركة، وضمان سرعة أداء خدمة تفعيل وسداد الاشتراكات.

طرق تجديد الاشتراكات

موقع الشركة الإلكتروني

- يمكنك اختيار الباقة من خلال الرابط الإليكتروني

- يمكنك طلب اشتراك جديد من خلال الرابط الإليكتروني

- الدفع من خلال شبكات التحصيل الإلكترونية مثل «فوري، أمان، ممكن، ضامن، BEE، مصاري، سداد، كاش كول أو OPay».

- الدفع والتجديد الفوري من خلال موزعي الشركة بجميع المحافظات «beln، ons، وart».

يُذكر أن بعثة النادي الأهلي تسافر اليوم الأربعاء، إلى السودان، استعداد لمباراته مع فريق الهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولي، ضمن بطولة الدوري الأفريقي، وهى البطولة التي حمل النادي الأهلي لقبها فى آخر موسمين.