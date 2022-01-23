باقة جديدة من «CNE» لمشاهدة «أمم أفريقيا».. اعرف طرق السداد

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE»، عن عدة خدمات جديدة لجميع عملائها، وذلك بمناسبة بدء الأدوار الإقصائية لبطولة «الأمم الأفريقية» التي تقام حاليا في الكاميرون، ويشارك بها المنتخب المصري.

حيث أعلنت الشركة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طرحها باقة جديدة بعنوان «باقة الأدوار الإقصائية» لمشاهدة مباريات دور الـ16 بالبطولة الافريقية، التي تتضمن كل من:

- المشترك الساري اشتراكه أو للمشترك المنتهي اشتراكه، وليس لديه أي مديونيات على الاشتراك، الحق في الاشتراك في الباقة وسدد 456 جنيها.

وذلك من خلال عدة شروط وأحكام:

- السداد الكامل للقيمة المعلنة.

- الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%.

- الأجهزة المتوافرة للاشتراكات الجديدة هي beIN 4K وثمنه 1925 جنيها وجهاز beIN C1 وثمنه 1700 جنيه.

- الأسعار قابلة للتغيير بحسب توفّر الباقة.

كما وضعت شركة CNE، عدة روابط لتسهيل التواصل بينها وبين مشتركيها وعملائها، ولتخفيف الزحام الشديد على فروع الشركة ووكلائها في المحافظات المختلفة.

وتشمل كل من:

- https://bit.ly/Knockout-AFCON

- لينك التطبيق علي الأندرويد https://bit.ly/CNE-Android

لينك التطبيق علي الأيفون: https://bit.ly/CNE-APPStore

- او من خلال موقع https://bit.ly/CNESBS

طرق السداد

- كما تقدر أن تضيف العرض من خلال، كود الخدمة 607 ويكتب رقم الكارت الـ11 رقم وتزود عليه رقم 10 لباقة كأس الأمم الأفريقية 2021.

- يمكن السداد من خلال كل من: مصاري، أمان، فوري، BEE أو مصاري أو ممكن أو كاش كول أو OPay.

إيداع قيمة الباقة

- يمكن إيداع «قيمة الباقة» في حساب الشركة بالبنك التجاري الدولي CIB، وتتبع الخطوات التالية:

- حساب رقم: 100015679028.

- يكتب في الإيصال رقم كارت المشاهدة، بالإضافة إلى صورة من الإيصال.

- ترسله على الإيميل beins@cne.com.eg

- هذا بجانب استمرار تقديم خدمة الاشتراك الفوري، من خلال جميع فروع الشركة الرئيسية، وموزعيها المعتمدين في المحافظات، والتي تتضمن جميع فروع cne، وموزعي art، وموزعي beln، وموزعي ons.