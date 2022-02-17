7 خطوات للتعامل مع حوادث الطرق بسبب الشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، جميع السائقين على الطرق بضرورة توخي الحذر الشديد من الشبورة المائية الكثيفة، التي تستمر على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية حتى فترة الظهيرة، حيث يقل مستوى الرؤية الأوفقية، مما يترتب عليها وجود بعض الحوادث على الطرق.

نصائح من وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، عن عدة خطوات يجب أن يلتزم بها السائقون، في حالة حدوث أي حادث مفاجئ على الطرق، خاصة بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس، واستمرار ظهور الشبورة الكثيفة، على الطرق السريعة.

خطوات واجبة عند حوادث الطرق

- يجب أن تقوم بإيقاف سيارتك بحذر شديد وفي منطقة آمنة، بعيدًا عن مسار السيارات القادمة من خلفك.

- تأكد من قيامك بتشغيل الأضواء التحذيرية في سيارتك، قبل أن تبدأ في إيقافها، لتنبيه القادمين من الخلف.

- قم بالتلويح بعلم للسيارات القادمة من الخلف، لتنبيههم بوجود حادث على الطريق من أجل أبطاء السرعة، خاصة إذا كان الطقس يسوده شبورة كثيفة

- إذا تطلب الأمر عبور الشارع، يجب أن يكون حذر بشدة من السيارات القادمة.

- كن بعيدا تماما عن السيارات السريعة، خاصة على الطرق السريعة.

- سارع بالاتصال بالإسعاف على رقم 123.

- حاول إبعاد الناس عن مكان الحادث لحين وصول سيارات الإسعاف.

يذكر أنّ الطرق السريعة قد شهدت حوادث عدة، في الأسابيع الأخيرة بسبب الشبورة في عدد من المحافظات، نتج عنها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وآخرها ما حدث مساء أمس، حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، نتيجة حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وسيارتين ربع نقل، وذلك على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية «كوم سخين»، بمركز قوص، بجنوب محافظة قنا.