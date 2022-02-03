وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان.. اعرف الشروط وكيفية التقديم لها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الصحة لتعيين 20 وظيفة أخصائي وقاية من الإشعاعات، على أن تكون الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي الثالث بموازنة وزارة الصحة، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن تفاصيل وظائف وزارة الصحة استعداد للتقديم لها.

ودائما ما تهتم بوابة «الوطن» بتقديم ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات، وما يبحثون عنه من أشياء، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة الصحة والشروط والمستندات المطلوبة، وكيفية التقديم للوظائف الخالية، وفق بيان أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي جاء كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

- أن يكون المتقدم للوظائف مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه سيرة ذاتية محمودة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما من تاريخ النشر.

- أن يكون حاصلا على بكاليوريوس علوم قسم فيزياء حيوية.

- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

- صورة شخصية حديثة للراغب في التقديم لـ الوظائف.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوجهين تكون سارية.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة المؤهل الأعلى.

- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف وزارة الإسكان التقديم إلكترونيا عن طريق بوابة الووظائف الحكومية بدءا من يوم 6 فبراير الجاري، وينتهي التقديم للوظائف يوم 2 مارس.