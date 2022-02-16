قانون الإيجار القديم.. رؤية تنسيقية شباب الأحزاب: نسعى لخلق حلول جذرية

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تسعى الدولة لحلها، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة حل الأزمة، وعليه أعدت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم، لتقديمه لمجلس النواب لمناقشته، وحل الأزمة التي استمرت لفتر طويلة.

قانون الإيجار القديم

النائب، عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أوضح أن رؤية التنسيقية حول أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في سعي التنسيقية الجاد لحل الأزمة من خلال الحوار المجتمعي، وذلك للوصول لرؤية كاملة للمشكلة، والبحث عن حل لها، حيث أن قانون الإيجار القديم ترك لفترة زمنية طويلة جدا، وهو ما أدى إلي وجود أزمة على كل المستويات، وتلقت تنسيقية شباب الأحزاب عدد كبير من الشكاوى من أصحاب المحلات وأصحاب الشقق السكنية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنسيقية تستمع لكل وجهات النظر ولكل الآراء فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم بمنتهى الحيادية دون أي مصلحة أو منفعة، ولا بد من تكاتف كل الأطراف لحل الأزمة، والدولة تسعى لتوفير حلول جذرية للأزمة، وأعضاء مجلس النواب يقفون موقف المحايد لحل الأزمة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

حلول أزمة قانون الإيجار القديم

وأشار النائب عمرو درويش، إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب تسعى جاهدة إلى أن تكون الحلول المقترحة جذرية وليست حلولا مؤقتة أو لا تهدف إلى حل، والحكومة قدمت مشروع قانون الإيجار القديم، وأُحيل إلي لجنة مختصة في مجلس النواب لمناقشته بحضور ممثل الحكومة المصرية للوصول إلي صيغ أكثر موضوعية لحل الأزمة.

مناقشة قانون الإيجار القديم

وتابع عضو مجلس النواب، أن أعضاء المجلس يقفون موقف الحياد من الأزمة، ولا يميلون لطرف على حساب الأخر، ويسعى مجلس النواب إلي مناقشة قانون الإيجار القديم بكل حياد للوصول لحل يرضي طرفي الأزمة، حتى تنتهي الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.