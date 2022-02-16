سوسن زكي وكواليس زواجها وطلاقها من الشاعر صلاح جاهين (صور)

يبحث كثيرون على محرك البحث جوجل عن اسم الراحلة سوسن زكي أرملة الشاعر الكبير صلاح جاهين، التي توفيت أمس إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، وشيعت إلى مثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور نجلها الكاتب بهاء جاهين، والشاعر أمين فؤاد حداد زوج ابنتها أمينة وعدد من عائلتي الشاعرين الراحلين صلاح جاهين وفؤاد حداد، فمن هي سوسن زكي؟

معلومات عن سوسن زكي أرملة صلاح جاهين

تحدثت «الوطن» إلى الحفيد الشاعر أحمد أمين حداد، الذي كشف أبرز المعلومات عن حياة الراحلة سوسن زكي، وكواليس انفصالها عن الشاعر صلاح جاهين، وعودتهما، وسبب وفاتها ولماذا فضلت الأسرة عدم إقامة عزاء، وقال «حداد» إن سوسن زكي رسامة في دار الهلال، كما عملت معلمة رسم في أكاديمية الفنون في فترة من حياتها، مشيرا إلى أنها مولودة في 17 مارس 1931، وكانت رسامة في دار الهلال ثم رسامة في معهد الباليه بأكاديمة الفنون.

زواج سوسن زكي من صلاح جاهين

تزوجت سوسن زكي من صلاح جاهين في 1955 واستمر زواجهما عدة سنوات وأنجبا خلال هذه الفترة ابنيهما بهاء وأمينة، وانفصلا في 1967، ثم تزوج «جاهين» من السيدة منى قطان، مؤكدا أن العلاقة بين الزوجتين سوسن زكي ومنى قطان كانت جيدة، وأن سبب الانفصال اختلاف الرؤى بين الاثنين، ومستبعدا أن يكون الانفصال بسبب إصابة صلاح جاهين باكتئاب بعد نكسة 1967.

عودة سوسن زكي للشاعر صلاح جاهين

وتابع «حداد» أن العلاقة ظلت فيها احترام متبادل وزيارات عائلية خاصة وقت ارتباط والده أمين فؤاد حداد بوالدته أمينة جاهين، مشيرًا إلى أن صلاح جاهين قبل رحيله قام بردّ سوسن زكي إلى عصمته ورقيا من أجل الميراث.

النسب بين عائلتي فؤاد حداد وصلاح جاهين

وروي «حداد» أنه حدثت بين العائلين مجموعة من الصدف، منها أن ابن فؤاد حداد الذي يحمل اسم أمين، قابل ابنة صلاح جاهين التي تحمل اسم أمينة وتزوجا في 1983، كذلك صدفة رحيل فؤاد حداد وصلاح جاهين على التوالي في عامين متتالين 1985و1986، وبالإضافة إلى صدفة أخرى وهي علاقة الصداقة التي ربطت بين سوسن زكي وزكية أرملتي الشاعرين الكبيرين.

عزاء سوسن زكي

وأكد «حداد» أن جميع أفراد العائلتين يحبون سوسن زكي محبة عارمة لأنها شخصية ودودة وطيبة لا تعرف الخبث، وبعد وفاتها أمس فضلت الأسرة عدم إقامة عزاء، لأنها توفيت إثر إصابتها بكورونا، ودخلت أحد المستشفيات، وتوفيت بعد يومين من دخول المستشفى.