وفاة أرملة صلاح جاهين.. وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر

أعلن الشاعر أحمد أمين فؤاد حداد، وفاة السيدة سوسن زكي أرملة الشاعر الراحل صلاح جاهين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة.

ونشر «حداد» مجموعة من الصور للراحلة، وعلق عليها عبر حسابه على فيسبوك: «سلملي ع الحكايات من الجدات و ع البراويز، سلملي على ساعة العصاري وضحكة العواجيز، سلملي على مكنة خياطة قديمة في لاظوغلي، سلملي على طبقين كريم كراميل طعمه لذيذ».

أبرز المعلومات عن أرملة صلاح جاهين:

وتحدث أمين حداد عن ذكرياته مع الراحلة، قائلا: «نانا سوسن، أجمل وأطيب حد في العالم، صاحبتي من ساعة ما اتولدت، كنت باروح معاها شغلها في معهد الباليه (كانت مدرسة رسم)، وكان البيات عندها في شقة منيل الروضة، أحلى حاجة في العالم، تلاجتها اللي كانت ماليانة كاستر، أو چيلي أو كريم كراميل، الدولاب اللي ريحته خشب قديم وفيه شوكولاتة بالبندق مبعوتة من أخواتها ف كندا أو فستق وده لسة فاكر ريحته».

وتابع: «المسلسل العربي، الدفاية، البرتقان المقطع، المجلات القديمة، البيانو والسفرة الستيناتي، البسكوت من عند ماري، والمكوجي اسمه جابر، وممكن ننزل ونروح جنينة الحيوانات ونأكل البط.. شنط الهدوم اللي من موضات فاتت والبواريك، ريحة النفتلين وريحة الفراخ المرقدة والكنافة والعيش اللي أطرافه محروقة، كل دي تفاصيل عمري ما ح انساها، إبني مسميها (سنسن) وكل الأطفال بيحبوها في كل جيل، أنا عمري ما عملت حساب اللحظة دي يا نانا».

وأكمل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، جدتي لأمي، السيدة سوسن زكي، أرملة الشاعر صلاح چاهين، ووالدة الشاعر بهاء چاهين زوج السيدة مريم البنا والسيدة أمينة چاهين زوجة الشاعر أمين حداد، وجدة أحمد حداد و عمر چاهين وسلمى حداد».

وأردف: «ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، من جامع السيدة نفيسة ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة (ياللي بتقولوا تيتا.. ياللي بتقولوا أنه نانا عاملة كونافة .. ريحتها تودي الجنة، نانا سبقتنا ع الجنة ... مع السلامة يا حبيبتي».