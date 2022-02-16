«الأرصاد»: موجة طقس سيئ تضرب مصر الجمعة المقبلة

تشهد البلاد بداية من مساء الجمعة المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها تساقط للأمطار متفاوتة الشدة تمتد حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ومن الممكن وصولها لحد السيول على البحر الأحمر وسيناء، وذلك بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار متفاوتة الشدة تصل للقاهرة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من مساء الجمعة المقبلة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو، ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة من عدم الاستقرار

وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبد العزيز وسالي شاهين، أن هذه الموجة تبدأ الجمعة المقبلة، وتنتهي الأحد، ويصابحها تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

سيول بالبحر الأحمر وسيناء

وتابعت أن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.

وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 10

نخل 17-08

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 16- 04

الطور 20-10

شرم الشيخ 24-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 08

الأقصر 23- 10

أسوان 25- 11

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12