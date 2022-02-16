الأرصاد الجوية تحذر من هطول أمطار وسيول يومي الجمعة والسبت المقبلين

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، عودة حالة من عدم استقرار الطقس بداية من الجمعة المقبل، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من سطح البحر الأحمر، يقابله منخفض جوي مُحمل بالرطوبة من سطح الأرض.

أمطار شديدة وسيول على سيناء

وكشفت التقارير الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ شبه جزيرة سيناء ستستقبل كميات كبيرة من الأمطار وفقا لما أوضحته خرائط التنبؤات وأنّ هذه الأمطار سوف تصل إلى حد السيول بمناطق متفرقة من سيناء.

وأكدت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس ستستمر حتى منتصف الأحد المقبل، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يعقبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة من الدلتا، وتصل إلى سيناء وشمال الصعيد.

خرائط الطقس متغيرة باستمرار

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تتابع باستمرار الخرائط الخاصة بتغيرات الطقس، التي تتغير بشكل مستمر، لهذا فإن الهيئة ستعلن غدا الخميس بشكل أوضح، المناطق التي ستتعرض لأمطار شديدة، والمناطق التي ستكون أقل تأثرًا، بسبب الخرائط الجوية المتغيرة.

درجات الحرارة تصل الى 15

وتابعت «غانم»، أنّ حالة عدم الاستقرار سيصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين 16و15 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار، ومع نشاط الرياح سيكون هناك ارتفاع في حركة الأمواج، ما يعوق حركة الملاحة والأنشطة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 09

رفح 18- 08

رأس سدر 20- 11

نخل 17-00

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 19- 02

الطور 20-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 22- 13

مرسى علم 22- 12

الفيوم 21- 06

بني سويف 20-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -07

قنا 23- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25-10

أبو سمبل 26-12

الوادي الجديد 25- 11

شلاتين 25- 11

أبو رماد 25- 11

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12