وزيرة التخطيط: رصدنا انخفاض نسب البطالة بين الشباب وارتفاعها بين الإناث

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام ستحقق 4.8%، والاقتصاديات المتقدمة ستحقق 3.9%، مشددة على أن العالم يعاني من حالة عدم يقين على الرغم من التفاؤل بتخفيف الاجراءات الاحترازية بشكل نسبي، ولكن مازال هناك اضطراب بسلاسل الإمداد على مستوى التجارة العالمية، وهناك اتجاهات تضخمية خصوصًا أن الطلب لا يقابله العرض المطلوب، ولكن التغيرات الجيوسياسية تؤثر أيضًا بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

الاقتصاد حقق نموا 8.3% في الربع الثاني من العام الماضي

وأضافت «السعيد» خلال حديثها بمؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام حقق نموا 8.3% مقارنة بـ2% في الربع الثاني العام الماضي، مما يعني أننا وصلنا إلى 9% نموا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ1.3% نمو النصف الأول من العام المالي الماضي، مما يعكس جهود الدولة بعملية التنمية في كافة المجالات، وتتوقع الدولة أن نتخطى جميع التوقعات وسنحقق ما بين 6.2% و6.5% في إجمالي العام، شارحة أن جميع القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة ولا يوجد أي قطاع حقق معدلات منخفضة.

انخفاض البطالة بين الذكور وزيادتها بين الإناث

وشرحت «السعيد» أن قطاعات الصناعة والتجارة والأنشطة العقارية والزراعة، تحتل 60% من نسبة النمو، ومعدلات البطالة انخفضت بشكل طفيف هذا الربع من العام المالي، وهناك زيادة في إنخفاض معدلات بطالة الذكور، وارتفاع بسيط بمعدلات بطالة الإناث.

وأكدت أن هناك إنخفاضا في المعدلات على المستوى القومي، موضحة أن الزراعة من أكثر القطاعات التي ساهمت في نسب التشغيل، ولكن نسب التشغيل قلت وهو أمر وصفته بـ الإيجابي لأنه أعطى الفرصة للقطاعات الأخرى.