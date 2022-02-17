في ذكرى ميلادها.. 6 أفلام حملت اسم ليلى مراد

لمع اسمها في السينما والغناء، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بين جمهورها الذي ما زال يتذكرها حتى الآن، بصوتها وهيئتها الملائكية تمكنت من تكوين شعبة جماهيرية كبيرة، خاصًة أنها كانت استثناءً بفضل موهبتها، إذ كانت من المطربات القلائل اللاتي حققن نجاحًا في التمثيل والغناء معًا.

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي وُلدت في عام 1918، تمكنت من تعلم الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد، والملحن داوود حسني، ومن ثم تعاقدت مع الإذاعة المصرية على الغناء بشكل أسبوعي في منتصف الثلاثينات.

مسيرة ليلى مراد الفنية

قدمت الفنانة والمطربة ليلى مراد، حوالي 28 فيلمًا، تعاونت فيهم مع كبار نجوم الفن، مثل أنور وجدي، نجيب الريحاني، يوسف وهبي، محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، إسماعيل ياسين، محققة نجاحًا كبيرًا، لتكون من ضمن الفنانين القلائل الذين قدموا أفلامًا سينمائية تحمل أسمائهم.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، 6 أفلام سينمائية قدمتها الفنانة الراحلة ليلى مراد، وكانت تحمل اسمها.

ليلى بنت المدارس

قدمت ليلى مراد، أول بطولة لها من خلال فيلم «ليلى بنت المدارس»، في عام 1941، وشارك في بطولته يوسف وهبي، وميمي شكيب، ومحسن سرحان، وبشارة واكيم، ومحمد كامل.

ليلى

شاركت الفنانة ليلى مراد، في فيلم «ليلى»، عام 1942، تأليف وإخراج توجو مزراحي، مع عدد كبير من نجوم الفن، مثل: حسين صدقي، وزوزو شكيب، وعلي كامل، وزكي إبراهيم، وغيرهم من الفنانين.

ليلى بنت الريف

قدمت الفنانة ليلى مراد، فيلم «ليلى بنت الريف»، مع يوسف وهبي، في عام 1941، إخراج وتأليف توجو مزراحي، وسردت قصة هذا العمل السينمئي، حول فتاة تُدعى «ليلى»، تعيش في الريف، وتواجه العديد من المشكلات، مما يجعلها تتحول إلى فتاة عصرية بعد انتقالها إلى القاهرة.

ليلى في الظلام

وفي عام 1944، شاركت الفنانة ليلى مراد، في فيلم «ليلى في الظلام»، إذ جاء هذا العمل السينمائي أيضًا تأليف وإخراج توجو مزراحي، كما شارك في بطولة عدد كبير من النجوم، مثل الفيلم حسين صدقي، وأنور وجدي، وأمينة رزق، وحسن فايق ومحمود المليجي، وغيرهم من الفنانين.

ليلى بنت الفقراء

في فيلم «ليلى بنت الفقراء»، تعاونت ليلى مراد مع أنور وجدى، في تقديمه، وكانت تدور أحداث هذا العمل حول بنت تُدعى «ليلى»، تعيش في حي السيدة زينب، ولكنها تنبهر بأجواء القصور وحياة الأغنياء، وبعد فترة من الوقت تتحول «ليلى» إلى بنت ذوات.

ليلى بنت الأغنياء

قدمت الفنانة ليلى مراد، فيلم «ليلى بنت الأغنياء»، بالتعاون مع أنور وجدي، وتدور قصة هذا العمل حول الفتاة الثرية، التي تعاني من زوجة الأب، التي تحاول أن تزوجها من ابنها حتى لا تخرج الثروة خارجهم، فتقرر الفتاة الفرار، وتتسبب في حادثة بسيارتها، ويظن الجميع أنها ماتت، ولكن ينتهي بها المطاف في إحدى القرى، ويتعاطف معها أحد الصحفيين، ويقوم بمساعدتها.