«المالية» تطرح أذون خرانة بقيمة 20 مليار جنيه غدا بأجل 182 و364 يوما

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح نوعين من أذون الخزانة، صباح غد الخميس الموافق 17 فبراير الحالي، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021-2022.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي، جرى الإعلان عن طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 13 مليار جنيه على أن يستحق موعد السداد في 23 أغسطس من العام الحالي، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 364 يوما، بقيمة 7 مليارات جنيه على أن تستحق موعد سدادها في 21 فبراير 2023.

مواعيد استحقاق أذون وسندات الخزانة

ولا يتخطى موعد استحقاق أذون الخزانة عن العام، وتتراوح آجالها بين 91 و182 و273 و364 يوما، في المقابل تتخطى مدة استحقاق سندات الخزانة مدة العام، وتتراوح مدة آجالها بين عام ونصف العام وعامين و3 و5 و7 أعوام، وفي بعض الأحيان تطرح وزارة المالية سندات خزانة تصل مدة آجالها إلى 10 و15 عاما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة عمليات إصدار سواء أذون أو سندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام وبصفة دورية، على أن تستخدم تلك الحصيلة الأسبوعية في سد عجز الموازنة العامة للدولة التي وصلت خلال العام المالي الحالي 2021-2022 إلى حدود الـ485 مليار جنيه.

تدبير نفقات الخزانة العامة للدولة عبر الاقتراض من السوق المحلية

وتسعى «المالية» إلى تدبير نفقات الخزانة العامة للدولة عبر الاقتراض من السوق المحلية بواسطة أذون وسندات الخزانة أو من مصادر خارجية عن طريق طرح السندات الدولية في الأسواق العالمية بالدولار أو اليورو.

وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي، أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع للمرة الأولى في عام 2022.