بنك مصر يعلن أسعار الفائدة على الودائع بعد قرار «المركزي»

تعقد البنوك المحلية اجتماعات دورية لمناقشة أسعار الفائدة والعوائد على منتجاتها المصرفية، وذلك عقب إعلان البنك المركزي نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع لتحديد سعر الفائدة، والذي أسفر عن الإبقاء على المستويات الحالية للفائدة عند 8.25 و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي.

فيما كشف بنك مصر، عبر موقعه الإلكتروني، عن أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الإدخارية لديه، من الشهادات والودائع، لشهر فبراير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه حسابا جاريا بعائد يومي يتم صرفه شهرياً، وينقسم إلى 8 شرائح:

الشريحة الأولى: تبدأ من 50 ألف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، بعائد يصل لـ2%.

الشريحة الثانية: تبدأ بأكثر من 100 وحتى 500 ألف جنيه، بعائد 2.25%.

الشريحة الثالثة: تبدأ بأكثر من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه، بعائد 2.5%.

الشريحة الرابعة: تبدأ بوصول المدخرات لمليون إلى أقل من مليوني جنيه، بعائد 3%.

الشريحة الخامسة: تبدأ من 2 مليون إلى أقل من 10 مليون جنيه، بعائد 3.25%.

الشريحة السادسة: تبدأ بـ 10 وحتى أقل من 30 مليون جنيه، بعائد 3.75%.

الشريحة السابعة: تبدأ بـ 30 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بعائد 4%.

الشريحة الثامنة: تبدأ بـ 100 مليون جنيه فأكثر، بعائد 4.125%.

الحساب الجاري لأصحاب المعاشات من بنك مصر

يمكن لأصحاب المعاشات من المودعين ببنك مصر، فتح حساب جارٍ والحصول على عائد شهري يصل لـ 3%، ويبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات إلى 1000 جنيه فأكثر.

حساب التوفير العادي لعملاء بنك مصر.. بـ 1,5 ألف جنيه

يقدم بنك مصر لعملائه حساب توفير بالعملة المحلية، الجنيه، بحد أدنى 1,500 جنيه لفتح الحساب، فيما يبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات إلى 3 آلاف جنيه.

ويتم ربط العائد بقيمة المدخرات في الحساب، ليتم احتسابها تصاعدياً بحسب الشريحة، كالآتي:

الشريحة الأولى: من 3 إلى 5 آلاف: عند صرف العائد شهرياً يصل لـ 3%، ويصل لـ 3.5% عند صرفه سنوياً.

الشريحة الثانية: فوق الـ 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، بعائد 3.25% عند صرفه شهرياً، ويصل لـ 3.75% عند صرفه سنوياً.

الشريحة الثالثة: فوق الـ 50 إلى 250 ألف جنيه، بعائد 3.75% عند صرفه شهرياً، ويصل لـ 4.25% عند صرفه سنوياً.

الشريحة الرابعة: فوق الـ 250 حتى 500 ألف جنيه، بعائد يصرف شهرياً 4.25%، ويصل لـ 4.75% عند صرفه سنوياً.

الشريحة الخامسة: عند وصول المدخرات لأكثر من 500 ألف جنيه، بعائد 4.75% عند صرفه شهرياً، حتى يصل لـ 5.25% عند صرفه سنوياً.

حساب توفير الشباب من بنك مصر

يستهدف بنك مصر جذب الشرائح العمرية المختلفة، خاصةً فئة الشباب، ونشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الإدخار، بإطلاق حساب توفير يبدأ من 500 جنيه كحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد، وينقسم لشريحتين:

الأولى: من 500 جنيه وحتى 20 ألف جنيه، بعائد 4.75% عند صرفه شهرياً، و5% عند صرفه كل 3 أشهر، ويصل لـ 5.25% عند صرفه سنوياً.

الثانية: عند زيادة المدخرات عن 20 ألف جنيه، ليتم احتساب العائد أو سعر الفائدة وفقاً عائد وفقاً لشرائح حسابات التوفير المعلنة في وقتها.