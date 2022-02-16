مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: أوروبا تعي الدور المهم للرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى الكثير من اللقاءات مع رؤساء شركات عملاقة في عدة مجالات منها العسكرية والمدنية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تعي الدور المهم الذي تلعبه مصر للحيلولة دون تفاقم أزمة الهجرة غير المشروعة.

يوسف: لم أشهد حضور رئيس مصري لأوروبا مرتين متتاليتين في فترة وجيزة

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له من باريس ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يعيش في فرنسا منذ 30 عامًا، ولكنه لم يشهد طيلة تلك الفترة مجئ رئيس مصري مرتين إلى أوروبا من لحضور مؤتمرين مهمين خلال 5 أيام فقط.

وتابع مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: «مفتاح السياسة الأوروبية موجود في باريس، والعلاقة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي معروفه جدًا، وتجاوزت بمراحل العلاقة اللي كانت بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، لأن العلاقات دخلت في مراحل تعاون في مجالات استراتيجية وحيوية حساسة».

ملفات تحظى باهتمام الجانبين

وأوضح أن هناك ملفات تحظى دائمًا باهتمام الجانبين المصري والفرنسي غير الملفين السياسي والاقتصادي مثل ملف التغيرات المناخية، معقبًا: «الرئيس السيسي النهاردة في فرنسا، وبكرة في بلجيكا»، لافتًا إلى أن قمة المناخ المقبلة ستنعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أن النتائج التي ستعود على مصر جراء زيارات الرئيس السيسي المتبادلة مع مختلف الدول الأوروبية، ستُلقي بظلالها على التعاون الاقتصادي واسع المدي مع بلجيكا.