متحدث الرئاسة يشيد باستقبال الجالية المصرية للرئيس في بروكسل

أشاد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، باحتفاء الجالية المصرية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إذ قال «بيبقى شيء جميل جدًا وبيبقى ليه مردود هائل، الجاليات المصرية دائما في كل الأماكن بيكونوا على الموعد، سواء في الدول العربية أو الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، واحتشادهم مقدر، ويبقى بالغ الأثر والتقدير عند الرئيس عبدالفتاح السيسي».

السيسي التقى ملك بلجيكا في القصر الملكي

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات خاصة لقناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم، جلالة الملك لويس فليب، ملك بلجيكا في القصر الملكي ببروكسل، موضحًا أن هناك مائدة مستديرة جمعت كل الشركات البلجيكية التي تتعامل في كل المجالات في مصر، في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اللقاء زي ده اعتاد الرئيس السيسي إنه يعمله في كل الدول اللي بيزورها، لأنه بيبقى لقاء مباشر ما بين رئيس الدولة قمة السلطة التنفيذية وبين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الأجنبية».

السيسي يستمع لأصحاب الشركات

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمع لأصحاب هذه الشركات، «لو فيه أي عراقيل أو عقبات أو مطالب لتسهيل وتيرة الاستثمار في مصر يجري فورًا حلها وبيكون فيه توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسؤولين، فمثل هذه اللقاءات مثمرة وتعطي دفعة قوية جدًا وزخما ليس فقط من الناحية العملية بل من الناحية النفسية لرؤساء الشركات التنفيذيين، إنهم يقابلوا رئيس الدولة اللي بيعملوا فيها ده شيء إيجابي ويعطي انطباعا جيدا».