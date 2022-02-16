بسام راضي: تغير المناخ والهيدروجين الأخضر أبرز محاور قمة بروكسل

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة «الأوروبية – الإفريقية» التي تنعقد في بروكسل، تُعد القمة رقم 6، وسبقتها عدة قمم منذ عام 2000 إلى اليوم، موضحًا أن أول قمة انعقدت في القاهرة وصدر عنها «إعلان القاهرة»، مضيفًا: «أنا الحقيقة اشتركت في القمة الأولى كمسؤول من وزارة الخارجية، ودشن إعلان القاهرة وآلياته مسار فعال جدًا ما بين إفريقيا والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي».

القمم السابقة تناولت الصراعات والانقلابات والأزمات والأمراض والفقر

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات خاصة مع مراسل قناة «صدى البلد»، أنه عندما نجري مقارنة بين القمة الأولى التي انعقدت منذ 22 سنة، إلى الآن، نجد أن هناك تحولا وتطورا كبيرا جدًا بين القارتين، وهذا الأمر منعكس في جدول الأعمال وفي الموضوعات التي جرت مناقشتها منذ عام 2000 وحتى اليوم، في قمة بروكسل.

القمة الحالية تناقش آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه قبل ذلك كانت القمة تتحدث عن الصراعات والانقلابات والأزمات والأمراض والفقر، ورغم أن كل ذلك لم ينته تمامًا، إلا أن العلاقات بين القارتين تطورت، ويكمن ذلك في المحاور الرئيسية لقمة بروكسل اليوم بعد مرور 22 سنة، إذ إن المحاور الرئيسية للقمة الجديدة تتحدث عن تغير المناخ والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والتنمية، وريادة الأعمال، والتجارة الحرة ما بين الدول الإفريقية، فضلًا عن تطوير آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، «كلها أمور أعتقد أنها مواكبة للتطور اللي موجود على الساحة الدولية وتعتبر تطورا كبيرا للي حصل في إفريقيا».