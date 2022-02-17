وكيل خطة النواب: تحصيل ضريبة على التصرفات العقارية قبل عام 2013

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي سيناقشه مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، تعد خطوة نحو الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه القيادة السياسية.

ضريبة التصرفات العقارية

وأشار النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب إلى «الوطن» أن التعديلات تتضمن عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم على سداد تلك الضريبة، وذلك لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني لإثبات الحق القانوني للملكية.

مجلس النواب

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.