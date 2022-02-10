انقسام داخل لجنة الخطة بالنواب بسبب ضريبة التصرفات العقارية

حالة من الانقسام يشهدها مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرفات العقارية في أعقاب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة.

الضريبة العقارية

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، في الوقت الذي يؤكد فيه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أهمية هذه التعديلات التي تستهدف تحصيل ضريبة مقطوعة على جميع الوحدات السكنية ما قبل عام 2013 وفقا لشرائح تتراوح ما بين 1500 حتى 4 آلاف جنيه.

مجلس النواب

ويقول النائب ياسر عمر في تصريحات إلى «الوطن»: «هناك لغط كبير صاحب الحديث على هذه التعديلات ولذا لزم التوضيح فكل شخص يذهب لتسجيل الوحدة السكنية التى يمتلكها غير ملزم بدفع ضريبة، ولكن بموجب المعلومات المتاحة عن الوحدة التي سيصبح لها شهادة ميلاد موضح فيها كافة المعلومات عن الوحدة، سيتم تحصيل ضريبة من البائع للوحدة بواقع 2.5%، هذه التعديلات تتماشى مع مراعاة الدولة المصرية للمواطن».

الخطة والموازنة

وأكد النائب عبد المنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية على المواطنين، الذي وافقت عليه لجنة الخطة.

وقال عبد المنعم لـ«الوطن»: «التعديل الذي سأتقدم به يقضي بتحصيل الضريبة المقطوعة التي تتراوح وفقا للشرائح ما بين 1500 حتى 4 آلاف جنيه على جميع الوحدات حتى عام 2022، على أن يلتزم كل بائع بدفع قيمة 2.5% ضريبة من القيمة الإجمالية لثمن بيع الوحدة».

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

كما تضمن التعديل إضافة عبارة أن تكون الضريبة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.