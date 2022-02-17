زوج سيدة النعناع يفجر مفاجأة: عمري ما ضربتها وكنت مخصص لها عربية بسواق

كشف أحمد حمدي محمد كمل، زوج منار المعروفة إعلاميًا بـ سيدة النعناع تفاصيل جديدة عن أزمة طليقته، التي اتهمته بضربها وتركها بدون إنفاق منذ الشهر الأول لحملها، مؤكدا أنه لم يضربها وأن المشاكل التي حدثت بينهما ترجع إلى سبب آخر ليس له علاقة بالضرب.

زوج سيدة النعناع: سابتني عشان عايزة شقة في المرج

ورد «كُمل» وهو من محافظة قنا ويعمل حاليًا في الغردقة، خلال لقائه مع تلفزيون «الوطن» على الاتهامات الموجهة له بقوله: «هي بتقول إنها سابتني من شهر وإني كنت بضربها في الشهر اللي حملت فيه، وده كلام مش مقنع لأن الحمل بيبان من شهرين أو 3 شهور»، مضيفًا: «حكاية الضرب دي محصلتش وأنا بنفيها تماما، أنا مضربتهاش خالص وهي زعلت وسافرت لأنها كانت عايزة شقة في المرج جنب أمها أو في الخصوص جنب عمتها».

وتساءل: «إزاي أجيب شقة في القاهرة وأنا شغلي في الغردقة، هو ده محور خلافنا وهي عصبية جدًا فوق ما أي حد يتصور، واتغيرت بعد الجواز لأنها كانت اتمكنت»، مؤكدا أنها تركته قبل ولادتها بـ6 شهور.

«كُمل»: كنت مخصص لها عربية بسواق

وكشف زوج سيدة النعناع كواليس تعرفه عليها لأول مرة: «اتعرفت عليها في الشغل، أنا وهي كنا شغالين في مجال السياحة، كنت بدخل الفندق أشوفها جوه واللي خلاني أقرب منها إن صاحبتها كانت صاحبتي، واتعرفت عليها ودار بينا كلام وإتصالات كتير».

وأكد «كمل» أنه خصص سيارة بسائق لتنقلها من بيتها لعملها: «كنت مخصص لها عربية بسواق تجيبها من البيت وتوديها الشغل، وعربية تانية تروحها البيت».

حاولت أصالحها ورفضت

وأكد زوج سيدة النعناع، أنه ذهب أكثر من مرة لها ليصالحها لكنها رفضت: «رحت أجيبها كذا مرة وأخدت ابن خالي معايا وكان عضو مجلس شعب وناس كتير كبارات راحوا معايا». مضيفا أن عمها الوحيد الذي كان يقف بجواره وشاهد على أنه لم يقصر في حقها: «كنت سايب فلوس الولادة معاه عشان تولد في مستشفى خاص وزعلت منه لأنها ولدت في مستشفى عام رغم إن الفلوس اتبقت معاه».

دفعت تكاليف الولادة بالكامل

وروي تفاصيل ولادة زوجته منار بأنه دفع تكاليف العملية بالكامل: «وبعد ما ولدت جالي تليفون وروحت سجلت الطفل وبعت لها فلوس وعندي وصولات بالفلوس دي، وأختي شاهدة على ده لأني كنت بدي فلوس لأختي تبعتها بالبوستة».

وأشار «كمل» إلى أنه حاول مصالحتها ولكنها رفضت: «كلمتها إنها تيجي تحضر افتتاح معرض السيارات بتاعي هي وابنها وتبقى وش الخير عليا وأمها كلمتني بطريقة وحشة».