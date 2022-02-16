عودة «نعمة» شبيهة «سيدة النعناع» لأسرتها بالفيوم بعد نشر «الوطن» قصتها

عثرت أسرة «نعمة ناصر شحاتة»، ابنة محافظة الفيوم، الشهيرة بـ«شبيهة سيدة النعناع»، على ابنتهم المتغيبة منذ 19 شهراً ،اليوم الأربعاء، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعدما شاهد أحد الأشخاص البث المباشر على صفحات «الوطن» مع والدها، حيث تعرفوا عليها من خلال صورتها التي ظهرت في اللايف، وتواصلوا مع أسرتها، وهم الآن في طريقهم لإعادتها إلى منزل أسرتها، بعد غياب اقترب من عامين، حيث هربت الفتاة من المنزل إثر إصابتها بمرض نفسي، رغم كونها متفوقة دراسياً، وأنّها طالبة بمعهد التمريض.

العثور على «نعمة» في الغربية

وقال والد «نعمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إنّه فوجئ باتصال من أحد الأشخاص، يخبره بأنّهم رأوا ابنته في أحد الميادين بمدينة المحلة في محافظة الغربية، وأرسل لهم عدة صور لها، فتعرفوا عليها بالفعل، وأوضح المتصل أنّه تعاطف مع أسرة الفتاة بعدما شاهد اللايف الخاص به على صفحات «الوطن»، حينما بكي الأب على فراق ابنته، وصدمته حينما اكتشف أنّ «بائعة النعناع» ليست ابنته.

«نعمة» في طريق العودة من المحلة للفيوم

وأضاف والد الفتاة «نعمة» أنّ أهل الخير بمحافظة الغربية أحضروا ابنته، وأنّهم في طريقهم الآن لإعادتها إلى أسرتها بالفيوم، لتطمئن قلوبهم عليها، وتعيش حياتها وسط أسرتها مرة أخرى بصورة طبيعية، مؤكداً أنّه سيراعيها وسيعرف مشكلتها، وسيسعى لحلها، سواء كانت طبية أو نفسية أو سحر.

شبيهة «سيدة النعناع» اختفت منذ 19 شهراً

وأشار إلى أنّ ابنته تركت المنزل في 6 يونيو 2020 وفرت هاربة، تاركةً بطاقتها الشخصية وهاتفها، ومنذ ذلك الوقت فشلوا في العثور عليها، رغم أنّهم بحثوا في كل مكان، موضحاً أنّهم حرروا محضراً رقم 2786 أحوال، باختفائها ولكن دون جدوى، حتى رأوا فيديوهات «سيدة النعناع»، التي تشبه ابنتهم بنسبة كبيرة، اعتقدوا أنّها «نعمة»، ولكن حينما رأوها اكتشفوا أنها ليست ابنتهم.

مكافأة 150 ألف جنيه لمن يجد «نعمة»

وأكدّ الأب أنّه رصد مكافأة قدرها 150 ألف جنيه لمن يعثر على ابنته ويعيدها إليه، ورغم ذلك فشل في العثور عليها لمدة 19 شهراً، حتى تلقى اتصالاً يفيد بمكانها، موضحاً أنّه الآن في انتظار عودتها إليه، ليأخذها بين أحضانه.