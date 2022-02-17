«جثث تحت الركام»..كواليس مصرع 13 سيدة بالهند بعد سقوطهن في بئر

تحولت الفرحة إلى دموع على خلفية حادث مأساوي شهدته مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، في الهند، حيث توفيت 13 سيدة عقب سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زفاف بالقرية، وفقاً لما ذكرته الشرطة الهندية بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

مصرع 13 سيدة بعد سقوطهن في البئر

ومن جهته قال المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، «أخيل كومار»، أنّ الضحايا اللاتي لقين حتفهن كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر أثناء الاحتفال قبل أن يهوي بهن إلى القاع.

بئر متهالك وجثث تحت الركام

وقال قاضي المقاطعة «أس. راجالينغام»، إنّ البئر الذي شهد الحادث قديم ومتهالك، الأمر الذي أدى إلى سقوط الضحايا داخله، بسبب عدم تحمل الغطاء الحديدي المجموعة التي كانت تجلس عليه فانهار بهن، مضيفا أن «الضحايا سقطن للأسفل وسحقن تحت الركام».

رئيس الوزراء يعلق على الحادث

وعقب الحادث الدموي قال رئيس الوزراء الهندي، «ناريندرا مودي»، إنّ الحادث شنيع واصفاً إياه بأنه «يدمي القلب»، مؤكدا أنّ الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة، ويشار إلى أنّه عادة ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لعدة أيّام.

حادث الطفل ريان

وأعاد الحادث إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان الذي أبكى العالم، عقب سقوطه في بئر بإقليم شفشاون واستمرت محاولات إنقاذه عن طريق الحفر اليدوي والمعدات لخمس أيام متتالية، إلاّ أنّ الطفل صاحب الـ5 سنوات لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم استخراجه من البئر، بعد سقوطه على عمق 32 متراً، ما أدى إلى إصابته بكسور في الرقبة والعمود الفقري بالإضافة إلى جروح قطعية في أجزاء متفرقة من الجسد.