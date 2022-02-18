غيرته القاتلة حرمته من مريم فخر الدين.. محطات في حياة محمود ذو الفقار

كان مخرجًا ومؤلفًا ومنتجًا وممثلًا، شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تركت أثرًا واضحًا في تاريخ السينما المصرية، كما تمكن من خلال أعماله الفنية أن يخلد اسمه في قلوب الكثير من الجماهير، التي ظلت تتذكره حتى الآن، هو الفنان الراحل محمود ذو الفقار، الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم 18 فبراير، إذ وُلد بمدينة طنطا في محافظة الغربية، عام 1914.

بدايات محمود ذو الفقار

حصل الفنان الراحل محمود ذو الفقار، على التوجيهية في عام 1930، كما اتجه إلى الدراسة في كلية الفنون التطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935.

عمل الفنان الراحل محمود ذو الفقار، مهندسًا بوزارة الأشغال في قسم التصميمات، ثم انتقل بعد ذلك لكي يعمل بوزارة الأوقاف، وهناك التقى بالمخرج حسين فوزي، الذي رشحه لبطولة أول فيلم له وهو «بياعة التفاح».

فيلم «بياعة التفاح»

شارك الفنان الراحل محمود ذو الفقار، في فيلم «بياعة التفاح»، الذي تم عرضه في عام 1939، إخراج وتأليف حسين فوزي، وقدم هذا العمل السينمائي عدد كبير من نجوم الفن، مثل: عزيزة أمير، حسن مختار صقر، أنور وجدي، فردوس محمد، حسن فايق، وغيرهم من الفنانين.

أعمال محمود ذو الفقار

قدم الفنان الراحل محمود ذو الفقار، عددًا من الأعمال السينمائية من تأليفه والتي كان من أبرزها، «شباب اليوم»، و«لا تذكريني»، و«امرأة في دوامة»، و«ثمن الحب»، وغيرهم من الأفلام، بالإضافة إلى قيامه بإخراج عددًا كبيرًا منها، مثل: «فتاة من فلسطين»، و«بنت الجيران»، و«نساء محرمات»، و«الأيدي الناعمة»، و«المرأة المجهولة»، وغيرهم من الأعمال السينمائية الناجحة.

زواج محمود ذو الفقار

تزوج الفنان الراحل محمود ذو الفقار، مرتين الأولى من الفنانة عزيزة أمير، ولكن بعد رحيلها، تزوج من النجمة مريم فخر الدين، التي أنجب منها ابنته الوحيدة «إيمان»، ولكن لم يُكتب لهذا الزواج النجاح، فسرعان ما انفصلا الزوجين، بسبب غيرته الشديدة عليها.

فكشفت الفنانة مريم فخر الدين، عن علاقتها بـ محمود ذو الفقار، قائلة إنه كان يعاملها بقسوة شديدة، وصلت إلى الشرب في بعض الأحيان، مما دفعها إلى شراء شقة في الدور الـ 13 دون علمه، وبسبب أخذ ذو الفقار، منها الأموال، اضطررت إلى تخبئتها في أكياس الشرابات، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شقتها الجديدة مع ابنتها، وذلك من خلال لقاء سابق لها في برنامج «العاشرة مساء».